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Факты / Украина / Общество

На Черниговщине и Сумщине выпал мокрый снег — Диденко

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Сніг 26 квітня

На некоторых территориях Черниговской и Сумской областей выпал мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, она также приложила к своему посту спутниковый снимок, на котором розовым цветом отмечены места, где выпадали осадки.

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При этом, по прогнозу гидрометцентра, на выходных по всей территории Украины ожидается потепление, а в некоторых регионах страны столбики термометров и вовсе поднимутся до отметки в +16 градусов по Цельсию.

Однако несмотря на повышение температуры синоптики прогнозируют сильный ветер и проливные дожди, а ночью и вовсе возможны заморозки.

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Напомним, в пятницу, 19 ноября, погода по всей стране также будет дождливой — осадки ожидаются во всех областях. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

В Киеве 19 ноября синоптики прогнозируют дождь, в дневное время суток температура составит от +3 до +5, а ночью от -1 до +1.

Подробный прогноз погоды на последний рабочий день недели читайте в материале Фактов ICTV.

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