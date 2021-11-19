На Черниговщине и Сумщине выпал мокрый снег — Диденко

На некоторых территориях Черниговской и Сумской областей выпал мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, она также приложила к своему посту спутниковый снимок, на котором розовым цветом отмечены места, где выпадали осадки.

При этом, по прогнозу гидрометцентра, на выходных по всей территории Украины ожидается потепление, а в некоторых регионах страны столбики термометров и вовсе поднимутся до отметки в +16 градусов по Цельсию.

Однако несмотря на повышение температуры синоптики прогнозируют сильный ветер и проливные дожди, а ночью и вовсе возможны заморозки.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, погода по всей стране также будет дождливой — осадки ожидаются во всех областях. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

В Киеве 19 ноября синоптики прогнозируют дождь, в дневное время суток температура составит от +3 до +5, а ночью от -1 до +1.

Подробный прогноз погоды на последний рабочий день недели читайте в материале Фактов ICTV.