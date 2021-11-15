Погода в Украине на этой неделе будет прохладной, ночью температура местами опустится до -8, -10, в конце недели пройдут дожди и мокрый снег. Смотрите подробный прогноз погоды в Украине на неделю (с 15 ноября по 19 ноября 2021 года) в материале Фактов ICTV.

Погода на неделю в Украине — 15 ноября-19 ноября 2021

Погода на понедельник, 15 ноября

15 ноября погода по всей территории Украины будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. На юге +8, +11 днем, ночью – от 0 до +4.

На востоке Украины ожидается +3, +6 в дневное время суток, в ночное — от -1 до -5.

В северных регионах синоптики прогнозируют от +2 до +6 днем, ночью похолодает до +3, -1.

На западе +5, +10 в дневное время, в ночное – от +3 до -2. В центральных областях столбик термометра днем ​​будет показывать +3, +7, ночью опустится до 0, +3.

В Киеве 15 ноября +4, +6 днем, ночью +1, +3.

Погода на вторник, 16 ноября

Во вторник, 16 ноября, во всех областях – облачно с прояснениями. На юге Украины прогнозируют от +2 до +8 днем, ночью похолодает до -4.

В восточных областях ожидается в дневное время +1, +4, в ночное -3, -6. На севере Украины от 0 до +4 днем, ночью будет похолодание до -7.

В западных регионах будет наиболее тепло — днем ​​от +3 до +9 и даже до +11. Ночью похолодает максимум до -2.

В центре Украины синоптики прогнозируют от +1 до +5, ночью до -5. В Киеве столбик термометра будет показывать +2,+4, ночью -4, -6.

Погода на среду, 17 ноября

В среду, 17 ноября, по всей территории будет облачно с прояснениями. На юге дневная температура воздуха будет на уровне +2, +6, в Симферополе может подняться до +8. Ночью от -1 до -8.

На востоке Украины +1, +4 днем, ночью похолодает до -6, -10. В северной части Украины ожидается от 0 до +4 днем, в ночное время суток от -3 до -7.

В западных областях столбик термометра будет показывать +3 до +9 днем, ночью опустится до -2, 0, однако в Черновицкой области — до -6.

В центре Украины днем ​​+1, +5, ночью до -4, -8. В столице Украины +2, +4 днем ​​и похолодание до -4, -6 ночью.

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Погода на четверг, 18 ноября

В четверг, 18 ноября, в одной части Украины пройдет дождь, а в другой будет солнечно.

На юге 18 ноября будет облачно, днем ​​+4, +10, ночью -3, однако в Симферополе +2, +4.

В восточных областях будет светить солнце, в дневное время суток температура воздуха будет на уровне +2, +4, ночью похолодает до -4, -7.

На севере тоже будет солнечно. Днем столбик термометра будет на уровне +1,+4, ночью опустится до -5, -7.

На западе Украины пройдет небольшой дождь. Дневная температура ​​+3, +7, ночью ожидается похолодание от 0 до -3.

Жителей центральных областей также порадует солнечная погода. Днем от +1 до +5, ночью от -3 до -6.

В Киеве погода 18 ноября будет солнечной, днем ​ +2, +4, в ночное время -4, -6.

Погода на пятницу, 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, всю Украину накроют дожди, где-то с мокрым снегом.

На юге Украины пройдет дождь, днем ​​+7, +10, ночью от 0 до +6. В восточных регионах ожидается небольшой дождь, +2, +4 в дневное время суток, а в ночное — похолодание до -3.

На севере днем ​​пройдет мокрый снег, а ночью дождь с мокрым снегом. Дневная температура воздуха +1, +3, ночью до -1.

В западных областях 19 ноября дождь и днем, и ночью, местами с мокрым снегом. Днем +3, +7, ночью от +1 до +4.

В центре Украины также пройдет дождь, местами мокрый снег. Днем синоптики прогнозируют +2, +5, ночью -1.

В Киеве днем ​​пройдет мокрый снег, а ночью дождь с мокрым снегом. В дневное время суток температура будет на уровне +2, +4, ночью – 0, +2.