Від +1 до +10 вдень і дощ в усіх областях: погода в Україні 19 листопада

У п’ятницю, 19 листопада погода в Україні буде дощовою – опади очікуються у всіх областях. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с. Детальний прогноз погоди на 19 листопада читайте у матеріалі.

Погода в Україні 19 листопада

У п’ятницю, 19 листопада, на півдні України очікується дощ, температура повітря від +5 до +10. Вночі похолодає максимум до -2, найтепліше буде на Одещині – +3,+5.

На сході України вдень пройде дощ, місцями мокрий сніг. У денний час доби температура буде на рівні +1,+4, вночі опуститься до -1, -4.

У північних областях також дощитиме, на Сумщині можливий мокрий сніг. Вдень стовпчик термометра показуватиме +2,+6, вночі до -1.

На заході пройде дощ, у денні години від +5 до +8, у нічні від +3 до -1.

У центральних областях також очікується дощ, у Полтавській та Дніпропетровській областях – місцями з мокрим снігом. Вдень від +2 до +7, вночі похолодає максимум до -2.

У Києві 19 листопада синоптики прогнозують дощ, у денний час доби – +3,+5, вночі – -1, +1.

Якою буде погода на вихідних

На вихідних в Україні очікується потепління, але з дощем і сильним вітром. Температура повітря у деяких областях підніметься до +12, +14.

Вночі заморозки можуть бути лише на сході та на півночі, а пориви вітру у неділю сягатимуть 7-12 м/c.

Детальний прогноз погоди на вихідні дивіться у матеріалі.