Лидера антивакцинаторов Остапа Стахива со второй попытки доставили в Галицкий суд Львова. 18 ноября ему должны избрать меру пресечения.

В суде Стахив заявил, что не получал подозрения, а во время его задержания “не был составлен соответствующий протокол”. Мужчина сказал судье, что его “похитили”.

Возле здания суда собрались сторонники Стахива и его оппоненты.

17 ноября суд не смог избрать Стахиву меру пресечения. Мужчина не явился на заседание, а его интересы представляли юристы. Они заявляли, что их клиент находится на лечении в Сваляве Закарпатской области.

Судья сообщил, что без присутствия подозреваемого не может вынести решения, поэтому перенес заседание на 18 ноября и разрешил исполнительной службе принудительно привести Стахива на судебное заседание, если врачи дадут вывод, что состояние его здоровья это позволяет.

В то же время прокуроры по уголовному производству по делу Стахива заявляли, что не было подтверждения того, что он действительно находится в больнице в Сваляве.

16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире Стахива и вручили ему подозрение за планы свергнуть конституционный строй.

По предварительной информации, действия группировки координировали российские кураторы. Кроме Стахива, фигурантом уголовного производства является гражданин РФ.

Фото: Суспильне

Источник: Суспильне, PavlovskyNews