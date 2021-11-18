Лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва з другої спроби доставили до Галицького суду міста Львів. 18 листопада йому мають обрати запобіжний захід.

У суді Стахів заявив, що не отримував підозри, а під час його затримання “не було складено відповідного протоколу”. Чоловік сказав судді, що його “викрали”.

Біля будівлі суду зібралися прихильники Стахіва та його опоненти.

17 листопада суд не зміг обрати Стахіву запобіжний захід. Чоловік не з’явився на засідання, а його інтереси представляли юристи. Вони заявляли, що їхній клієнт перебуває на лікування у Сваляві Закарпатської області.

Суддя повідомив, що без присутності підозрюваного не може винести рішення, тому переніс засідання на 18 листопада та дозволив виконавчій службі примусово привести Стахіва на судове засідання, якщо лікарі дадуть висновок, що стан його здоров’я це дозволяє.

Водночас, прокурори у кримінальному провадженні у справі Стахів заявляли, що не було підтвердження того, що він справді перебуває в лікарні у Сваляві.

16 листопада працівники Служби безпеки України провели обшуки у квартирі Стахіва та вручили йому підозру за плани повалити конституційний лад.

За попередньою інформацією, дії угруповування координували російські куратори. Окрім Стахіва фігурантом кримінального провадження є громадянин РФ.

Фото: Суспільне

Джерело: Суспільне, PavlovskyNews