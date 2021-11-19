На деяких територіях Чернігівської та Сумської областей випав мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Оновлено о 10.20. Перший сніг випав у Чернігівській, Сумській та Львівській областях України. Місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж публікують фото та відео.

Так, мокрий сніг зафіксували на камеру у Семенівці та Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Також оприлюднено фото снігу у Сумах та Шостці Сумської області.

На Львівщині сніг можна побачити на популярному гірськолижному курорті в селі Славське.

Синоптикиня Діденко додала до свого посту супутниковий знімок, на якому рожевим кольором відмічені місця, де були опади.

Водночас, за прогнозом гідрометцентру, на вихідних на всій території України очікується потепління, а в деяких регіонах країни стовпчики термометрів взагалі піднімуться до позначки +16 градусів за Цельсієм.

Однак, незважаючи на підвищення температури, синоптики прогнозують сильний вітер і зливи, а вночі можливі заморозки.

Нагадаємо, на 19 листопада синоптики прогнозували дощі по всій країні. Пориви вітру, як очікується, сягатимуть протягом дня 5-10 м/с.

У Києві 19 листопада дощ, вдень температура від +3 до +5, а вночі від -1 до +1.

Детальний прогноз погоди на останній робочий день тижня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Скріншот snig.info