Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Украина получила от Франции новые вертолеты для охраны границы

Юля Захарченко редактор ленты
Украина получила от Франции новые вертолеты для охраны границы

Украина получила от Франции в рамках соглашения два новых вертолета Airbus Helicopters H125, которые помогут лучше охранять государственные границы.

Они имеют мощное оборудование – вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, которая позволит проводить мониторинг даже в инфракрасном режиме.

Тепловизионная камера H125 позволит обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км. В авиатранспорте доступна запись видео в хорошем качестве, а с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени техника сможет передать его.

Вертолеты имеют систему оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться одновременно с системой оптико-электронного наблюдения.

По данным Государственной пограничной службы, Украина должна получить еще 24 новых вертолета Н125 производства французской компании Airbus Helicopter.

Первые вертолеты в рамках соглашения с Францией Украина получила в январе 2020 года. Сначала пограничники использовали вертолеты для подготовки летного и инженерно-технического состава. Авиатранспорт активно привлекали для проведения пограничных операций Карпати-2021 и Кордон-2021.

Читайте
Дополнительная помощь: Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка