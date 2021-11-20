Украина получила от Франции новые вертолеты для охраны границы

Украина получила от Франции в рамках соглашения два новых вертолета Airbus Helicopters H125, которые помогут лучше охранять государственные границы.

Они имеют мощное оборудование – вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, которая позволит проводить мониторинг даже в инфракрасном режиме.

Тепловизионная камера H125 позволит обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км. В авиатранспорте доступна запись видео в хорошем качестве, а с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени техника сможет передать его.

Вертолеты имеют систему оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться одновременно с системой оптико-электронного наблюдения.

По данным Государственной пограничной службы, Украина должна получить еще 24 новых вертолета Н125 производства французской компании Airbus Helicopter.

Первые вертолеты в рамках соглашения с Францией Украина получила в январе 2020 года. Сначала пограничники использовали вертолеты для подготовки летного и инженерно-технического состава. Авиатранспорт активно привлекали для проведения пограничных операций Карпати-2021 и Кордон-2021.