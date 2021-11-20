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Україна отримала від Франції нові гелікоптери для охорони кордону

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна отримала від Франції нові гелікоптери для охорони кордону

Україна отримала від Франції у рамках угоди два нові гвинтокрили Airbus Helicopters H125, які допоможуть краще охороняти державні кордони.

Вони мають потужне обладнання – вертольоти оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка надасть можливість проводити моніторинг навіть в інфрачервоному режимі.

Тепловізійна камера H125 дозволить виявити транспортний засіб на відстані до 20 км. В авіатранспорті доступний запис відео у високій якості, а за допомогою супутникового обладнання у режимі реального часу техніка зможе передати його.

Вертольоти мають систему оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можна використовувати одночасно з системою оптико-електронного спостереження.

За даними Державної прикордонної служби, Україна має отримати ще 24 нові гвинтокрили Н125 виробництва французької компанії Airbus Helicopter.

Перші вертольоти у рамках угоди з Францією Україна отримала у січні 2020 року. Спочатку прикордонники використовували гвинтокрили для підготовки льотного та інженерно-технічного складу. Авіатранспорт активно залучали для проведення прикордонних операцій Карпати-2021 та Кордон-2021.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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