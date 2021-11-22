В областях, которые попали в красную зону, планируют ослабить карантинные ограничения для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, отметив, что с соответствующей просьбой обратились мэры городов.

По его словам, в общественный транспорт разрешат пускать больше пассажиров. Ослабление ограничений связано с наступлением холодов. Людям некомфортно долго ждать транспорт на остановке.

– Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей. Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных, – добавил министр.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Его правила предусматривают, что в красной зоне перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на местах для сидения.

В то же время в Киеве в транспорт пускают только тех, кто имеет Covid-сертификат о вакцинации (желтый или зеленый), отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

Такая же ситуация и в Киевской области. Воспользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только люди, имеющие сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, который действует всего 72 часа.