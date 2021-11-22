В областях, які перебувають у червоній зоні, планують послабити карантинні обмеження для проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, зазначивши, що з відповідним проханням звернулися мери міст.

За його словами, до громадського транспорту дозволять пускати більше пасажирів. Послаблення обмежень пов’язане із настанням холодів. Людям некомфортно довго чекати транспорт на зупинці.

– Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей. Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих, – додав міністр.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Його правила передбачають, що у червоній зоні перевозити пасажирів у громадському транспорті можна лише на місцях для сидіння.

Водночас у Києві у транспорт пускають лише тих, хто має Covid-сертифікат про вакцинацію (жовтий або зелений), негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

Така ж ситуація у Київській області. Скористатися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише особи, які мають сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання від коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту, який діє лише 72 години.