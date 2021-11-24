Вознесенская община Николаевской области получила выигрыш и начала внедрять проект

Полмиллиона гривен на реализацию проекта Компостуй – громаду гуртуй Вознесенская община уже получила от организаторов конкурса Наша громада.

Их планируют потратить на закупку 100 компостеров и измельчителей веток. Чтобы бесплатно получить компостер, жителям общины нужно будет пройти обучение.

Также они планируют разработать механизм уменьшения стоимости вывоза мусора для людей, которые занимаются компостированием.

— Как только закупим компостеры и измельчитель, и мы, местные власти совместно с Го Агентство экономического развития, начнем обучать жителей общины. Уже сегодня некоторые охотно присоединяются к компостированию, есть много заявок на компостеры. Наши школы и детские сады также компостируют, отдел образования разрабатывает программу популяризации компостирования среди школьников. Если желающих компостировать станет больше — будем думать о разработке муниципальной программы, чтобы можно было купить компостеры за средства общины, – говорит секретарь Вознесенской городского совета Виктория Бальцер.

Виктория добавляет, что их главная задача — максимально оставить органику в домохозяйствах. Отдельно будут контролировать бюджетные учреждения, чтобы ни один листочек не попадал на полигон.

Напомним, Вознесенская община Николаевской области победила в конкурсе Наша община, который организовал Украинский кризисный медиа-центр совместно с Телеканал ICTV и телеканал СТБ в рамках Программы USAID Ukraine — USAID Украина #DOBRE ( Программа DOBRE).

Община планирует наладить правильную организацию системы сортировки мусора и обращения с отходами.

Люди убеждены: если превратить бытовые отходы в сырье для изготовления удобрений, это позволит до 40% сократить количество мусора, который попадает на полигон, а также снизить риск возникновения пожаров.

Кроме того, такой подход поможет владельцам домовладений зарабатывать на выращивании овощи с натуральной подкормкой.

Джерело: УКМЦ