Вознесенська громада Миколаївської області отримала виграш та почала впроваджувати проект

Півмільйона гривень на реалізацію проекту Компостуй – громаду гуртуй Вознесенська громада уже отримала від організаторів конкурсу Наша громада.

Їх планують витратити на закупівлю 100 компостерів та подрібнювач гілок. Щоб безкоштовно отримати компостер, мешканцям громади потрібно буде пройти навчання.

Також вони планують розробити механізм зменшення вартості вивозу сміття для людей, які займаються компостуванням.

– Як тільки закупимо компостери і подрібнювач, і ми, місцева влада спільно з ГО Агентство економічного розвитку, почнемо навчати мешканців громади. Вже сьогодні дехто охоче долучається до компостування, маємо багато заявок на компостери. Наші школи і дитячі садочки також компостують, відділ освіти розробляє програму популяризації компостування серед школярів. Якщо охочих компостувати стане більше – будемо думати про розробку муніципальної програми, щоб можна було придбати компостери за кошти громади, – говорить секретар Вознесенської міської ради Вікторія Бальцер.

Вікторія додає, що їх головне завдання – максимально залишити органіку в домогосподарствах. Окремо будуть контролювати бюджетні установи, щоб жоден листочок не потрапляв на полігон.

Нагадаємо, Вознесенська громада Миколаївської області перемогла у конкурсі Наша громада, який організував Український кризовий медіа-центр спільно з Телеканал ICTV та телеканал СТБ у рамках Програми USAID Ukraine – USAID Україна #DOBRE (Програма DOBRE).

Громада планує налагодити правильну організацію системи сортування сміття та поводження з відходами.

Люди переконані: якщо перетворити побутові відходи на сировину для виготовлення добрив, це дозволить до 40% скоротити кількість сміття, що потрапляє на полігон, а також знизити ризик виникнення пожеж.

Окрім того, такий підхід допоможе власникам домоволодінь заробляти на вирощуванні городини з натуральним підживленням.

Джерело: УКМЦ