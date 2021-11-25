В Украине стартует процесс создания национального независимого авиаперевозчика. У него уже есть рабочее название – Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии).

Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Большая стройка: Авиация. Туризм.

По словам главы государства, авиаперевозчик будет создан в рамках инициированной им программы Большая стройка.

– В рамках этой программы мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание, которое будет официально начато уже сегодня, – подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что Украина готова инвестировать в свой воздушный флот, привлекать к авиапроектам как украинских производителей, так и мировых.

По словам Зеленского, Украина уже получила подтверждение экономической целесообразности создания собственного авиаперевозчика от консультантов из Франции.

– Речь идет не только об увеличении прибыли и пассажиропотока, но и в целом о вопросах статуса, имиджа, престижа нашего государства. Наш национальный авиаперевозчик – независимый от любых других групп и влияний, – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что для национального авиаперевозчика было предложено несколько рабочих названий. И одно из них – Ukrainian National Airlines.

– Очень символично. Украинские национальные авиалинии – ЮНА. Как и наше государство с великой историей, но всегда энергичное и юное, — заявил он.

Глава государства также проинформировал о проведении переговоров с западными коллегами по созданию в Украине современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые.

Зеленский напомнил, что в Украине есть ГП Антонов и все мощности для полного цикла создания современных самолетов.

Читайте Шмыгаль поручил удешевить авиабилеты на внутренние перелеты

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №6298, предусматривающий выделение 500 млн грн на уставный капитал национального авиаперевозчика.

12 октября в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве состоялось подписание долгожданного соглашения об открытом небе с Евросоюзом. Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом называют авиационным безвизом. Документ вводит новые стандарты безопасности полетов, будет способствовать увеличению количества рейсов и расширению их географии.

Подробности о том, что предусматривает соглашение об открытом небе и что означает его подписание для авиаперевозчиков и украинцев – читайте в материале.