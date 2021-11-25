За програмою Зеленського Велике будівництво в Україні збудують три нові аеропорти

В Україні буде створено в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво три нових аеропорти, а головні повітряні ворота країни Бориспіль трансформуються у найпотужніший східноєвропейський авіахаб.

Про це, як повідомляє Офіс президента, заявив голова держави Володимир Зеленський під час виступу на форумі Велике будівництво: авіація та туризм.

– Ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом, — заявив президент.

За словами Зеленського, Україна сьогодні інвестує мільярди гривень у модернізацію існуючих регіональних аеропортів: у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві.

Також заплановано провести роботу з трансформації Міжнародного аеропорту Бориспіль.

– Трансформація Міжнародного аеропорту Бориспіль у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна – країни Європейського Союзу — це головні цілі для нас, для міністерства, для Великого будівництва, які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно – амбітні, зрозуміло – непрості, але, впевнений, — здійсненні, — сказав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також оголосив про створення у межах програми Велике будівництво українського національного авіаперевізника з робочою назвою Ukrainian National Airlines (Українські національні авіалінії).