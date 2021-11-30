Харьковский IT Кластер выступил за внедрение налога на выведенный капитал в Дія City

Эксперты общественного союза Харьковский IT Кластер поддерживают идею введения налога на выведенный капитал (ПнВК) в рамках специального правового режима для ІТ-отрасли Дія City.

Общая позиция более 140 членов кластера опубликована на официальном сайте объединения.

По мнению ІТ-специалистов, ПнВК будет мотивировать инвесторов вкладывать в экономику Украины. Этот корпоративный налог, который в кластере считают новой перспективной формой налогообложения, также даст толчок развитию украинской экономики после затяжного кризиса в результате пандемии.

— Экономика Украины в этот непростой момент нуждается в новых решениях, которые станут двигателем положительной динамики развития, — заявляет Kharkiv IT Cluster.

Представители союза предлагают постепенно имплементировать ПнВК в отдельных отраслях украинской экономики с самым большим скрытым инвестиционным потенциалом, в частности в ІТ.

Сейчас хай-тек индустрия является наименее зарегулированной сферой. Члены Союза также считают, что именно в ІТ введение новых налоговых норм несет наименьшие риски, но имеет наибольшие перспективы.

Вместе с тем, ІТ-специалисты считают, что с введением ПнВК нужно будет усовершенствовать и упростить налоговое администрирование.

Кроме того, введение нового налога будет нуждаться в запуске пилотных проектов, которые покажут узкие места ПнВК и подскажут пути их решения.

Kharkiv IT Cluster предложил вернуться к конструктивной работе по введению ПнВК и принять решения, в которых сегодня нуждается бизнес-сообщество и экономика Украины в условиях пандемии и потребности в инвестиционных ресурсах.

Недавно Украина подписала Меморандум с Международным валютным фондом, в котором пообещала не вводить налог на выведенный капитал.

Напомним, что в начале следующего года в Украине планируется ввести специальный правовой режим для ІТ Дія City.

Налоговый законопроект №5376, в частности, предоставляет резидентам Дія City возможность выбирать корпоративный налог: налог на прибыль в размере 18%, или ПнВК по ставке 9%. Последний направлен на стимулирование реинвестиции в развитие бизнеса.

Как заявлял ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, проект Дія City позволит создать в Украине один из крупнейших ІТ хабов Восточной Европы.