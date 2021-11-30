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Харківський IT Кластер виступив за впровадження податку на виведений капітал у Дія City

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Харківський IT Кластер

Експерти громадської спілки Харківський IT Кластер підтримують ідею запровадження податку на виведений капітал (ПнВК) в рамках спеціального правового режиму для ІТ-галузі Дія City.

Спільна позиція понад 140 членів кластеру опублікована на офіційному сайті об’єднання.

На думку ІТ-фахівців, ПнВК мотивуватиме інвесторів вкладати в економіку України. Цей корпоративний податок, який у кластері вважають новою перспективною формою оподаткування, також дасть  поштовх розвитку української економіки після тривалої кризи внаслідок пандемії.

– Економіка України в цей непростий момент потребує нових рішень, які стануть рушієм позитивної динаміки розвитку, – заявляє Kharkiv IT Cluster.

Представники спілки пропонують поступово імплементувати ПнВК в окремих галузях української економіки з найбільшим прихованим інвестиційним потенціалом, зокрема у ІТ.

Наразі хай-тек індустрія є найменш зарегульованою сферою. Члени спілки також вважають, що саме в ІТ запровадження  нових податкових норм несе найменші ризики, але має найбільші перспективи.

Разом з тим, ІТ-спеціалісти вважають, що з уведенням ПнВК потрібно буде вдосконалити та спростити податкове адміністрування.

Окрім того, запровадження  нового податку потребуватиме запуску пілотних проєктів, які покажуть вузькі місця ПнВК та підкажуть шляхи їх вирішення.

Kharkiv IT Cluster запропонував повернутися до конструктивної роботи з введення ПнВК та прийняти рішення, яких сьогодні потребує бізнес-спільнота та економіка України в умовах пандемії та потреби в інвестиційних ресурсах.

Нещодавно Україна підписала Меморандум з Міжнародним валютним фондом, в якому пообіцяла не вводити податок на виведений капітал.

Нагадаємо, що на початку наступного року в Україні планується запровадити спеціальний правовий режим для ІТ Дія City.

Податковий законопроект №5376, зокрема, надає резидентам Дія City можливість обирати корпоративний податок: податок на прибуток у розмірі 18%, або ПнВК за ставкою 9%. Останній направлений на стимулювання реінвестиції в розвиток бізнесу.

Як заявляв раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, проект Дія City дозволить створити в Україні один із найбільших ІТ хабів Східної Європи.

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