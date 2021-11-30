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Факты / Украина / Общество

Рада приняла закон о военных капелланах, приравняв их к военнослужащим

Мария Степанюк редактор ленты
військові капелани

В ходе пленарного заседания 30 ноября Верховная Рада приняла закон №4626 О службе военного капелланства.

За него проголосовал 291 народный избранник, против – 11, столько же воздержались. Закон поддержали преимущественно во всех фракциях, за исключением ОПЗЖ.

Этот закон регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих ВС Украины, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госпогранслужбы Украины, а также определяет правовые и организационные принципы и принципы деятельности Службы военного капелланства.

Закон определяет принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства, ее структуру, порядок подчинения и общую численность.

Теперь закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих и определяются их функциональные обязанности. Вводятся также квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфессиональности нашего государства.

Согласно закону, информация о личности, которая стала известна военному капеллану во время осуществления военной капелланской деятельности, является конфиденциальной. Капеллан имеет право не отвечать на вопросы по фактам и обстоятельствам, которые стали ему известны во время исповеди.

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Фото: УНИАН

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