Рада ухвалила закон про військових капеланів, прирівнявши їх до військовослужбовців

Під час пленарного засідання 30 листопада Верховна Рада ухвалила закон №4626 Про службу військового капеланства.

За нього проголосував 291 народний обранець, проти – 11, стільки ж утрималися. Закон підтримали переважно в усіх фракціях, за винятком ОПЗЖ.

Цей закон регулює відносини у сфері реалізації конституційного права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців ЗС України, Нацгвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держприкордонслужби України, а також визначає правові та організаційні засади і принципи діяльності Служби військового капеланства.

Закон визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства, її структуру, порядок підпорядкування та загальну чисельність.

Відтепер закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців та визначаються їхні функціональні обов’язки. Запроваджуються також квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Згідно із законом, інформація про особу, що стала відома військовому капелану під час здійснення військової капеланської діяльності, є конфіденційною. Капелан має право не відповідати на запитання щодо фактів і обставин, які стали йому відомі під час сповіді.

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Закон про допуск підрозділів ЗС інших держав

Володимир Зеленський ініціював законопроект про допуск підрозділів ЗС інших держав на територію України у 2022 році для участі у військових навчаннях.

Факти ICTV розповідають, що передбачає цей законопроект, а також, як його можна трактувати у контексті скупчення російських військ на кордонах України.