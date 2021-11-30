Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в военных учениях.

Текст документа уже появился на сайте Верховной Рады.

Факты ICTV поинтересовались у военных экспертов, как можно трактовать этот законопроект в контексте скопления российских войск на границах Украины.

Что предусматривает законопроект

Проект закона № 6359 был зарегистрирован в парламенте 29 ноября.

Согласно документу, Верховной Раде предлагается одобрить решение президента о допуске иностранных военных подразделений в Украину в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Речь идет о:

• многонациональных учениях Объединенные Усилия-2022;

• украинско-американских учениях Рэпид Трайдент-2022;

• украинско-британских учениях Козак Мейс-2022;

• многонациональных учениях Светлая Лавина-2022;

• украинско-польских учениях Сильвер Сейбер-2022;

• украинско-американских учениях Си Бриз-2022;

• украинско-румынских учениях Риверайн-2022;

• многонациональных учениях Кленовая Арка-2022;

• многонациональных учениях Викинг-2022;

• многонациональных учениях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

Только к Многонациональным учениям по подготовке подразделений ВСУ могут быть привлечены: до 19 000 военных, до 50 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей (судов и катеров). Речь идет о военных силах Украины, США и других государств-членов НАТО.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Вооруженные силы Украины принимают участие в многонациональных военных учениях с 1994 года.

Украина проводит их в рамках обязательств как страна-участник программы НАТО Партнерство ради мира, а также Соглашения между государствами-участниками Североатлантического Договора.

Военные учения проводятся для поддержания обороноспособности Украины, боеспособности ВСУ и других военных формирований.

Закон о военных учениях в Украине: оценки экспертов

Все опрошенные Фактами ICTV эксперты отметили, что внесенный президентом в Верховную Раду законопроект является стандартным.

Его принятие в ВР происходит ежегодно, поэтому документ не следует расценивать как-то по-особому на фоне сообщений о концентрации войск РФ на границе.

– Такого плана законы принимаются Верховной Радой, начиная где-то с середины 1990-х годов. Есть план. Учения, которые Украина проводит в рамках Партнерства ради мира, двусторонние учения обсуждаются заранее, вносятся в этот закон. После этого осуществляется военное сотрудничество Украины с вооруженными силами других стран. Поскольку никогда иностранные государства без решения Верховной Рады не отправляют сюда своих военнослужащих на учения, – объяснил военный обозреватель Олег Стариков.

По его словам, такие учения проводят все страны мира, и все это регламентировано международными договорами. Так, после принятия законопроекта в ВР, Украина направит соответствующие данные об учениях в штаб-квартиру ОБСЕ. А дальше информация будет передана по линии военных разведок, МИД, военных атташе, посольств.

Аналогичного мнения придерживается и политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что внесение такого законопроекта в Верховную Раду является стандартной процедурой.

– В украинском законодательстве есть соответствующий закон Украины, он рамочный, о совместном участии военнослужащих и допуске иностранных войск на территорию Украины. Он предполагает, что следует утверждать план учений. Этот план предполагает допуск иностранных военных. А допуск иностранных военнослужащих разрешается на нашу территорию только с согласия Верховной Рады. Это не тот закон, который предусматривает какие-то экстраординарные изменения. Это формальная процедура, которая выполняется каждый год, – рассказал Александр Мусиенко.

А военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий подчеркнул, что многонациональные учения, которые уже не один год проводятся на территории Украины, являются фактором, который сдерживает Россию от прямой агрессии.

Эксперт объяснил, что РФ не может предпринимать масштабных военных действий, когда на территории Украины находятся военнослужащие-граждане других государств (таких как США, Великобритания и другие).

– Военные учения до сих пор фактически были больше сдерживателем Российской Федерации от прямой агрессии, — рассказал Игорь Козий.

По его словам, основная цель таких учений – достижение оперативной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины и войск государств-членов НАТО.

Учения в Украине на фоне скопления войск РФ: что говорят эксперты

Факты ICTV также поинтересовались у экспертов, какой может быть реакция Москвы на законопроект о военных учениях в 2022 году и сам факт проведения таких учений. Ведь сейчас у украинских границ размещены многотысячные российские войска, а в информационном пространстве раздаются заявления об угрозе вторжения РФ в Украину.

Как подчеркнул политический консультант Александр Мусиенко, от России скорее следует ожидать уже знакомой риторики о сближении Украины с НАТО.

– Реакция будет известна, она уже звучит и будет неизменной со стороны России: о том, что РФ категорически против, обеспокоена расширением НАТО до ее границ, обеспокоена тем, что усиливается сотрудничество Украины с НАТО и так далее. То есть риторика будет примерно такая же, – проинформировал эксперт.

Мусиенко отметил, что законопроект № 6359 не предусматривает создания на территории Украины постоянных стационарных баз, постоянной дислокации войск НАТО.

– Я понимаю, почему это (законопроект о военных учениях-2022, — Ред.) вызвало такой ажиотаж в контексте последних новостей о том, что Британия может направить (войска, — Ред.), Канада. Мы в рамках законодательства самостоятельно решаем, сколько можем допустить военнослужащих, на какие сроки, с какой целью. Но это не означает, что этим законом предусматривается создание каких-то постоянных стационарных баз, постоянную дислокацию войск НАТО и тому подобное, — рассказал Мусиенко, отвечая на вопрос, может ли законопроект спровоцировать РФ на какую-либо эскалацию.

Эксперт добавил, что обычно в Украину приезжают военные советники и обучающие миссии; военнослужащие для участия в учениях в течение определенного периода; а также военные консультанты, помогающие нашему государству с реформами. Именно такой алгоритм и предусматривает внесенный президентом в ВР закон.

Военный обозреватель Олег Стариков выразил мнение, что прямую агрессию РФ может вызвать только военная операция Украины на оккупированном Донбассе.

– Что может привести в движение военную машину РФ? Только если Украина приступит к военной операции на Востоке. Вот тогда они сразу введут свои войска, и начнется, как было в 2014 году, но все гораздо серьезнее, — считает Стариков.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что раздражающим фактором для России может быть увеличение количества таких военных учений в Украине и привлечение к ним большего контингента.

– Если есть тенденция к увеличению численности привлекаемого личного состава и количества проводимых учений, тогда это для России такой раздражающий фактор в плане того, что Украина интегрируется с войсками НАТО, и их присутствие на нашей территории – это уже вопрос времени, – подчеркнул Жданов.

Эксперт также предполагает, что военные учения могут спровоцировать увеличение количества обстрелов со стороны российских оккупационных войск на Донбассе.

– Это может спровоцировать агрессию в политическом смысле, а в военном – только на линии разграничения в ОРДЛО. В политическом – будут звучать заявления, что это недопустимо. И Путин снова будет говорить, что это красные линии, которые он сам себе рисует, и так далее, — отметил Жданов.

По словам эксперта, Россия также может параллельно начать свои военные учения. В качестве примера, Олег Жданов привел несколько таких ситуаций, которые наблюдались в прошлом.

– К примеру, мы начали подготовку к подписанию соглашений с Великобританией о строительстве ракетных катеров, а Россия тут же в Черном море провела учения по борьбе с группой неизвестных катеров. Заходит очередной американский эсминец в Черное море – они проводят учения с подлодками по морской “охоте” на корабли противника. Просто масштабы учений разнятся. Когда, например, НАТО поднимает в воздух B-52 (стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress — Ред.) и демонстративно проводит дозаправку над акваторией Черного моря, РФ может поднять один-два самолета. И это больше истребители-перехватчики, но не бомбардировщики. Ту-160 (бомбардировщики, – Ред.) – у них осталось четыре машины “на крыле”, и то они еще советского производства. Они их берегут как зеницу ока, – проинформировал эксперт.

Жданов считает заявления о возможности вторжения РФ более политическими. Он напомнил о заявлениях представителей украинской власти, что пока мы не наблюдаем формирования ударной группировки России у украинских границ.

– Да, войска передвигаются, но это плановые перемещения, и мы контролируем ситуацию. Они будут двигать войска вправо-влево, но реальной угрозы, что завтра они пойдут в наступление, – они останутся одни против всего мира, они это понимают, — подытожил эксперт.