Споживачі постачальника останньої надії (ПОН), функції якого за результатами урядового конкурсу виконує ГК Нафтогаз України, вже з грудня зможуть автоматично стати постійними клієнтами Нафтогазу.

Про це повідомляє прес-служба національної компанії.

Таким чином споживачі уникнуть переплати за газ через різницю в річних базових цінах Нафтогазу та цінах ПОНу.

Це рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника й досі отримують газ від постачальника останньої надії, стане можливим завдяки ухваленню Закону України №2553 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

29 листопада цей закон підписав президент. Однак для застосування документа на практиці ще потрібне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

– Керуючись даним Законом, ГК Нафтогаз України звернулась до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Це дасть змогу клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за однією з найвигідніших цін на ринку природного газу – 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки). Газопостачальна компанія очікує позитивне рішення Регулятора щодо створення сталих умов для споживачів природного газу, – повідомили в Нафтогазі.

У разі ж відсутності підтримки зі сторони НКРЕКП, з 1 грудня 2021 року постачальник останньої надії буде зобов’язаний здійснювати постачання газу всім своїм споживачам за ціною, розрахованою за формулою згідно з урядовою постановою, нагадали в Нафтогазі.

Зазначимо, що ціна газу для клієнтів ПОН зазвичай вища, ніж ціна для постійних споживачів комерційних компаній. Це спонукає швидше визначитися із новим постачальником та перебувати на ПОН якомога менший термін, але не більше 60 днів.

Щоб захистити споживачів ПОН від зростання цін на газ, уряд обмежив вартість газу постачальника останньої надії в жовтні-листопаді.

Ціна протягом цих двох місяців становила 7,96 грн за кубометр. Але оскільки 30 листопада пільговий період завершується, ціна для ПОН може зрости, нагадують у Нафтогазі. Тож із новим постачальником бажано визначитися вже найближчим часом.

Станом на 30 листопада в портфелі постачальника останньої надії перебуває 457 тис. побутових споживачів.

Нагадаємо, що ПОН – це страховий механізм, створений державою, щоб уникнути відключення споживачів від газу.

Він спрацьовує, якщо попередній постачальник банкрутує, підпадає під ліквідацію чи просто не може виконувати свої зобов’язання.

З алгоритмом дій для приєднання до будь-якого постачальника газу можна ознайомитися тут: https://gazpravda.com.ua/konsultatsii/zmina-postachalnyka-bez-klopotu.

З ціновими пропозиціями газопостачальних компаній можна ознайомитися за посиланням: https://gazpravda.com.ua/cini-gaz.