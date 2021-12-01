Зеленський про Велике будівництво на дорогах: уже зробили 13 тис. км, мета на наступні два роки – ще 15 тис. км

З початку реалізації програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво в Україні вже було відновлено та збудовано 13 тис. км доріг державного значення. Ще близько 15 тис. км планується відремонтувати протягом наступних двох років.

Про це у своєму щорічному посланні до Верховної Ради заявив президент Володимир Зеленський, який є ініціатором програми.

– Ми вже побудували 13 тис. км доріг, але багато якісних доріг не буває. Тому мета на наступні два роки не зменшується. Мета амбітна – це 15 тис. км доріг, і ні кілометром менше. І вже закінчити цю велику реформу, – сказав глава держави.

Він також нагадав, що одночасно з відновленням дорожньої інфраструктури відбувається масштабний ремонт та будівництво мостів.

За два роки програми вже було оновлено 560 штучних споруд. У планах на наступні два роки – відновлення ще 810 мостів та шляхопроводів, а також будівництво мостів через Дніпро у Кременчуці та в Ямполі через Дунай.

– Інфраструктура – ​​це нові робочі місця, нова якість життя кожного, – додав Зеленський.

Окрім цього, у межах Великого будівництва вперше за тридцять років в Україні відновилося авіабудування на заводі Антонов, а Крюківський вагонобудівний завод сьогодні будує локомотиви та вагони.

Президент нагадав також про масштабну реконструкцію навчальних та дошкільних закладів, з якої розпочалося Велике будівництво.

– Ми з самого початку ставили чіткі завдання. Підвозити до шкіл та садочків дітей не довше ніж 30 хв. якісною дорогою. Усе має бути зрозуміло та за стандартами. І цих нових шкіл та садочків має ставати дедалі більше. Вже побудовано понад 150 дитячих садків. Буде ще 300. Вже побудовано понад 200 шкіл. Буде ще 300, – поділився планами президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив про старт у межах Великого будівництва нової програми зі створення нової української залізниці.