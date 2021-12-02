Дожди, снег и морозы: погода на выходные в Украине

В ближайшие выходные в Украину придет зимняя погода с небольшими морозами.

Температура воздуха будет днем ​​будет колебаться от -1 градуса на западе до +12 на юге, ночью столбики термометров будут опускаться до -11 по Цельсию.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходе – 4 и 5 декабря 2021 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в Украине 4 декабря

В субботу, 4 декабря, на одной половине территории Украины ожидается переменная облачность с прояснениями, а на второй – дожди и пасмурная погода.

В западных областях температура ночью будет колебаться от -2 до -11, а днем – от -1 до +1 градуса. В центре будет теплее – днем воздух прогреется от 0 до +2, а ночью синоптики прогнозируют 0 – -4.

На севере днем будет -1 – +1 градус, а ночью температура опустится до показателей -2 – -4. В восточных регионах ожидаются дожди. В дневное время суток +5 – +9, в ночное время +5 – +9.

На юге Украины тоже ожидаются дожди. Днем столбик термометра покажет +3 – +12, а ночью похолодает до +3, +9. В Киеве ожидается переменная облачность: днем -1, +1, ночью -2, -4.

Погода в Украине 5 декабря

В воскресенье, 5 декабря, на смену дождю придет мокрый снег. В западных областях ночью ожидается от -3 до -11, а днем – от -2 до +1 градуса. В центре осадков не будет. Днем ожидается от -1 до +1, а ночью температура опустится до -6 градусов.

На севере будет солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется максимум до +1 градуса, а ночью будет -3 – -5. В восточных регионах ожидается мокрый снег. В дневное время суток будет +1 – +6, а ночью 0 – +2.

На юге Украины местами тоже пройдет снег, однако в основном будет пасмурная погода. Днем температура будет колебаться от +3 – +8 градусов, а ночью ожидается от -1 до +4.

В Киеве осадков не будет. Днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне -1, +1, а ночью будет холоднее, чем в субботу – -4 – -6.