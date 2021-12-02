Дощі, сніг та морози: погода на вихідні в Україні

Найближчими вихідними до України прийде зимова погода з невеликими морозами.

Температура повітря вдень вагатиметься від -1 градуса на заході до +12 на півдні, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -11 за Цельсієм.

Детальний прогноз погоди в Україні на виході – 4 та 5 грудня 2021 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в Україні 4 грудня

У суботу, 4 грудня, на одній половині території України очікується мінлива хмарність із проясненнями, а на другій – дощі та похмура погода.

У західних областях температура вночі коливатиметься від -2 до -11, а вдень – від -1 до +1 градуса. У центрі буде тепліше – вдень повітря прогріється від 0 до +2, а вночі синоптики прогнозують 0 – -4.

На півночі вдень -1 – +1 градус, а вночі температура опуститься до показників -2 – -4. У східних регіонах очікуються дощі. Вдень +5 – +9, у нічний час +5 – +9.

На півдні України також очікуються дощі. Вдень стовпчик термометра покаже +3 – +12, а вночі похолоднішає до +3, +9. У Києві очікується мінлива хмарність: удень -1, +1, уночі -2, -4.

Погода в Україні 5 грудня

У неділю, 5 грудня, на зміну дощу прийде мокрий сніг. У західних областях уночі очікується від -3 до -11, а вдень – від -2 до +1 градуса. У центрі опадів не буде. Вдень очікується від –1 до +1, а вночі температура опуститься до –6 градусів.

На півночі буде сонячна погода. Вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +1 градуса, а вночі -3 – -5. У східних регіонах очікується мокрий сніг. Вдень буде +1 – +6, а вночі 0 – +2.

На півдні України місцями також пройде сніг, проте здебільшого погода буде хмарною. Вдень температура коливатиметься від +3 – +8 градусів, а вночі очікується від -1 до +4.

У Києві опадів не буде. Вдень стовпчик термометра коливатиметься в діапазоні -1, +1, а вночі холодніше, ніж у суботу – -4 – -6.