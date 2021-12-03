Каждый год 3 декабря в мире отмечают Международный день людей с инвалидностью. Его установила Генеральная ассамблея ООН в октябре 1992 года.

Цель — привлечь внимание к нуждам людей с ограниченными возможностями, защите их прав и благосостояния.

По состоянию на начало января 2020 года в Украине 2,7 млн человек имеют инвалидность, из них 163,9 тыс. — это дети. Факты ICTV выяснили, какой размер пенсии по инвалидности в Украине и кто ее может получить.

Пенсия по инвалидности в Украине

Получить пенсию по инвалидности в Украине можно в результате:

общего заболевания;

увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства.

Момент, когда наступила инвалидность – до, во время или после работы, — не имеет значения.

Согласно закону, есть два условия для начисления пенсии с инвалидностью. Это сам факт наступления инвалидности, подтверждаемый документально в медицинском учреждении.

Кроме того, необходимо иметь определенный трудовой стаж, который определяется по возрасту — от 1 до 15 лет.

Причину, группу инвалидности, время наступления, срок инвалидности определяет медико-социальная экспертиза. В зависимости от степени утраты трудоспособности существует три группы инвалидности.

Граждане, получившие инвалидность после наступления пенсионного возраста, могут получать пенсию при наличии 15 лет страхового стажа.

Размер пенсии по инвалидности

Размер выплат зависит от установленной группы:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Неработающие лица с инвалидностью II группы могут получать пенсию по возрасту, которая рассчитывается по закону, при наличии соответствующего страхового стажа.

Вместе с пенсией по инвалидности государство также может выплачивать надбавки по уходу или иждивенцам.

Помощь при отсутствии трудового стажа и детям

В случае отсутствия трудового стажа человек может обратиться за государственной социальной помощью. Ее также получают лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью до 18 лет.

Размер государственной социальной помощи

І группа – 100% прожиточного минимума (с 1 декабря 2021 года для лиц, потерявших трудоспособность – 1 934 грн);

ІІ группа – 80% прожиточного минимума (1 547,20 грн);

ІІІ группа – 80% прожиточного минимума (1 160,40 грн);

детям до 18 лет – 70% прожиточного минимума (1 353,80 грн).

С 1 декабря 2021 года в Украине повысили минимальную зарплату на 500 грн. Теперь сумма составляет 6 500 грн.

Также увеличился прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он будет составлять 2 481 грн, для тех, кто потерял трудоспособность – 1934 грн.

Детальнее о повышении прожиточного минимума и зарплат читайте в нашем материале.

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