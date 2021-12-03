Пенсії за інвалідністю в Україні: хто може отримувати та який розмір

Щороку 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Його встановила Генеральна асамблея ООН у жовтні 1992 року.

Цей день має на меті привернути увагу до потреб людей з обмеженими можливостями, захисту їхніх прав і добробуту.

Станом на початок січня 2020 року в Україні 2,7 млн осіб мають інвалідність, з них 163,9 тис. – це діти. Факти ICTV з’ясували, який розмір пенсії за інвалідністю в Україні та хто її може отримати.

Пенсія за інвалідністю в Україні

Отримати пенсію за інвалідністю в Україні можна внаслідок:

загального захворювання;

каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

Момент, коли настала інвалідність – до, під час чи після роботи, – не має значення.

Відповідно до закону, є дві умови для нарахування пенсії з інвалідністю. Це сам факт настання інвалідності, який підтверджується документально у медичному закладі.

Крім того, необхідного мати визначений трудовий стаж, який визначається за віком – від 1 до 15 років.

Причину, групу інвалідності, час настання, термін інвалідності визначає медико-соціальна експертиза. Залежно від ступеня втрати працездатності існує три групи інвалідності.

Громадяни, які отримали інвалідність після настанні пенсійного віку, можуть отримувати пенсію за наявності 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії з інвалідності

Розмір виплат залежить від встановленої групи:

I група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Особи з інвалідністю II групи, які не працюють, можуть отримувати пенсію за віком, яка розраховується за законом, за наявності відповідного страхового стажу.

Разом з пенсією за інвалідністю держава також може виплачувати надбавки на догляд або на утриманців.

Допомога у разі відсутності трудового стажу та дітям

У разі відсутності трудового стажу людина може звернутися за державною соціальною допомогою. Її також отримують особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Розмір державної соціальної допомоги

І група – 100% прожиткового мінімуму (з 1 грудня 2021 року для осіб, які втратили працездатність – 1 934 грн);

ІІ група – 80% прожиткового мінімуму (1 547,20 грн);

ІІІ група – 80% прожиткового мінімуму (1 160,40 грн);

дітям до 18 років – 70% прожиткового мінімуму (1 353,80 грн).

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищили мінімальну зарплату на 500 грн. Тепер сума становить 6 500 грн.

Також збільшився прожитковий мінімум. Для працездатних осіб він становитиме 2 481 грн, для тих, хто втратив працездатність – 1 934 грн.

Детальніше про підвищення прожиткового мінімуму та зарплат читайте у нашому матеріалі.

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