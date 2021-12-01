С 19 декабря украинцы могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию. Ранее о такой возможности сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Средства можно получить с помощью приложения Дія. Потратить деньги можно на покупку абонемента в спорт-зал, фитнес-центр, билетов на концерт, в кино, театр, музей, на выставку, или билетов на железнодорожные или авиаперевозки в пределах страны.

Факты ICTV обратились за комментарием к замминистра экономики Ирине Новиковой, которая объяснила, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию.

По словам Ирины Новиковой, программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

— Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств. В случае неиспользования сумма будет возвращена государству, — заверила замминистра экономики.

1 тыс. грн за вакцинацию: как получить

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение Дія. Схема получения 1 тыс. грн за вакцинацию выглядит так:

Гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в приложении Дія услугу єПідтримка.

Затем проходит проверку на соответствие установленным критериям.

Открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

Ирина Новикова объяснила, что виртуальные счета будут бесплатными, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в Дії будут осуществляться автоматически.

Позже планируется запустить офлайн-сервис. Разрабатывается механизм получения средств для тех, кто не имеет приложения Дія.

О выделении 1 тыс. грн вакцинированным украинцам 15 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

Однако инициативу раскритиковали за то, что жители сел и пенсионеры не смогут использовать эти деньги, ведь у них нет возможности посещать спортзалы, концерты и кинотеатры.

Позже премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что правительство продумывает предложения по использованию 1 тыс. грн для пенсионеров и сельских жителей. По его словам, предложения будут озвучены на момент запуска инициативы.

Шмигаль подчеркнул, что цель программы — мотивация граждан к вакцинации от коронавируса, а также поддержка бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии.

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