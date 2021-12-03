Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по подозрению экс-депутата Семена Семенченко и других участников. Соответствующий обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева.

В ходе судебного расследования следователи СБУ установили, что Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование (НВФ) с организационной структурой военного типа.

В эту группировку входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Пресс-служба Офиса генпрокурора уточнила, что в суд направлен обвинительный акт в отношении девяти участников НЗФ, среди которых бывший народный депутат. В нем не названо имя указанного экс-нардепа, но, вероятно, речь идет именно о Семенченко.

— Руководитель вооруженного формирования организовал, а его участники в июле 2019 совершили террористический акт – выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве. Один из учредителей этого формирования входил в состав организованной группы, осуществившей контрабанду сомнительного качества и комплектации товаров военного назначения для дальнейшей реализации их предприятиям оборонного сектора экономики Украины по завышенным ценам, говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что им инкриминируют создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 УК Украины).

Дело Семенченко

24 марта 2021 года СБУ вручила экс-нардепу Семену Семенченко подозрение в организации противоправной схемы по ввозу товаров военного назначения из РФ, а также в создании незаконного военизированного вооруженного формирования.

Деятельность так называемой частной военной компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

А в мае Семенченко также выдвинули подозрение в терроризме — его обвиняют в обстреле одного из украинских телеканалов в 2019 году.