Служба безпеки України завершила досудове розслідування за підозрою екс-депутата Семена Семенченка та інших співучасників. Відповідний обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва.

Під час судового розслідування слідчі СБУ встановили, що Семенченко та інші організатори створили на території України незаконне збройне формування (НЗФ) з організаційною структурою військового типу.

До цього угрупування входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їхньому озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка.

Прес-служба Офісу генпрокурора уточнила, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо дев’яти учасників НЗФ, серед яких колишній народний депутат. У ньому не названо ім’я вказаного екс-нардепа, але, ймовірно, йдеться саме про Семенченка.

— Керівник збройного формування організував, а його учасники в липні 2019 року здійснили терористичний акт – постріл із протитанкового гранатомету в будівлю одного з українських телеканалів в Києві. Один із засновників цього формування входив до складу організованої групи, яка здійснила контрабанду сумнівної якості та комплектації товарів військового призначення для подальшої реалізації їх підприємствам оборонного сектору економіки України за завищеними цінами, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що їм інкримінують створення не передбачених законом збройних формувань і участь у їхній діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 КК України).

Справа Семенченка

24 березня 2021 року СБУ вручила екс-нардепу Семену Семенченку підозру в організації протиправної схеми з ввезення товарів військового призначення з РФ, а також у створенні незаконного воєнізованого збройного формування.

Діяльність так званої приватної військової компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

А у травні Семенченку також висунули підозру в тероризмі – його звинувачують в обстрілі одного з українських телеканалів у 2019 році.