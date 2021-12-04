Из-за порывов ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения осталось 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во Львовской области без света – 118 населенных пунктов, а в Ивано-Франковской – 12.

В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения населению.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных, центральных и северных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ветер преимущественно западного направления, скоростью 3-8 м/с.

Накануне на Закарпатье непогода стала причиной падения деревьев, а также подтопления домов.

3 декабря в Украине из-за непогоды, в частности, осадки в виде мокрого снега, было обесточено 90 населенных пунктов.