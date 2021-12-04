Через пориви вітру та налипання мокрого снігу без електропостачання залишилось 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Львівській області без світла – 118 населених пунктів, а в Івано-Франківській – 12.

Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання населенню.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, центральних та північних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, проте без опадів. Вітер переважно західного напрямку, швидкістю 3-8 м/с.

Напередодні на Закарпатті негода стала причиною повалення дерев, а також підтоплення будинків.

В України через негоду, зокрема опади у вигляді мокрого снігу, було знеструмлено 90 населених пунктів.