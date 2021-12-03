Из-за непогоды в Закарпатье падают деревья и начались подтопления

В Закарпатской области свирепствует непогода. Сегодня, 3 декабря, спасатели самого утра устраняют последствия непогоды.

Сейчас поступают сообщения о локальных подтоплениях и упавших деревьях.

— В селе Колочава Хустского района из-за ухудшения погодных условий произошло поднятие грунтовых вод, в результате чего был подтоплен культурно-художественный центр Амфитеатр, — сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

К тому же зафиксировано четыре случая падения деревьев.

– Туда направлены пожарно-спасательные подразделения для раскряжевки древесины, – сообщили в ведомстве.

Согласно данным Укргидрометцентра, сегодня и завтра в Закарпатье ожидается затопление некоторых сельхоз угодий и дорог Шаланки – Большие Комяты.

В частности, затопления ожидаются в районе сел Заречье, Сельца, Каменского, Больших Комят, Малых Комят.

В двух областях Украины в результате непогоды, в частности осадков в виде мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов.

По данным ГСЧС, на утро 3 декабря света нет в 86 населенных пунктах во Львовской области, и в четырех – на Закарпатье.

В настоящее время ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Синоптики прогнозируют на 3 декабря в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительные снегопады, налипание мокрого снега, метели, а на дорогах гололедицу (и уровень опасности, желтый).