Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

День Збройних сил України: значення свята та кого вітати у цей день

Людмила Богданова редакторка стрічки
зсу

День Збройних сил України відзначають щорічно 6 грудня. Це свято встановила Верховна Рада у 1993 році.

Символічно, що цього дня 1991 року було ухвалено закон Про Збройні сили України.

Кого варто вітати у День ЗСУ та чим це свято відрізняється від Дня захисників і захисниць, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

День ЗСУ: кого вітати зі святом

День Збройних сил України присвячений усім військовослужбовцям, які служать або служили в українській армії.

Зокрема, це представники Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.

За роки незалежності, особливо після окупації Криму та початку війни на сході України, українське військо зазнало кардинальних змін – збільшилося кількісно та зміцнило боєздатність.

Наразі ЗСУ посідають 25-те місце у рейтингу найсильніших армій світу, за даними Global Firepower Index 2021.

У День ЗСУ вітають усіх українських військових, особливо тих, хто уже восьмий рік стримує агресію проти нашої країни та відстоює її територіальну цілісність у зоні Операції об’єднаних сил.

Цього дня ми дякуємо нашим захисникам та вшановуємо пам’ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за мир в Україні.

Різниця між Днем ЗСУ та Днем захисників і захисниць

День ЗСУ не варто плутати з Днем захисників і захисниць, який відзначається 14 жовтня.

День Збройних сил – це професійне свято військовослужбовців, які мають причетність до української армії. 

День захисників і захисниць має інше значення. Він – про людей, які  захищають Україну як нині, так і впродовж усієї української історії.

Цього дня вітають не лише тих, хто захищає державу зі зброєю в руках, а й медиків, добровольців, активістів, правоохоронців і всіх тих, хто присвячує себе захисту держави.

Читайте:

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка