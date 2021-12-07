На Большой стройке в Украине такого не допускают: в оккупированном Крыму обваливаются новые дороги

Объездную трассу Симферополя Дубки – Левадки, которые местные жители ждали годами, построили с нарушением технологии.

В результате под покрытием трассы, которую открыли лишь два года назад, уже начал обваливаться асфальт и грунт. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Со склонов по обе стороны трассы сполз грунт, а вдоль трассы образуются либо ямы, либо провалы, сквозь которые проступают емкости для водозабора. По словам экс-министра ЖКХ Крыма в 2010-2011 годах Николая Порицкого, дорога разрушается из-за дешевых материалов и нарушенной технологии строительства.

— Уплотнение насыпных грунтов не сделано в полном объеме, как должно быть. Если нужно катком пройтись по асфальту или уплотнить грунт, пройти нужно 50 раз катками по 10-15 тонн, мощными катками с вибраторами. Этого не делали, скорее всего, – объясняет Порицкий.

При этом, трубы, торчащие на обочине на месте оползней, – это водозаборы, которые не забетонировали как следует.

— У нас (в Украине – ред.) сейчас на Большой стройке такого не допускают. Я часто мотаюсь по Украине, и именно те водостоки. Это неправильно сделано, технологически неправильно. Бетонные блоки, плиты, бордюры, их просто посмывало. То есть бетона там практически нет. На чем это держалось?, – говорит экс-министр.

На строительство 9-километровой трассы Дубки – Левадки потратили более 6 млрд рублей, это около 2,2 млрд грн. А покрытие, на которое дали гарантию 8 лет, не прослужило и половины обещанного срока.

Для сравнения, Укравтодор на строительство 1 км дороги первой категории тратит 170 млн грн.

— Выходит, объездную Симферополя украинское предприятие построило бы примерно за 1 млрд 530 млн. И это на 670 млн грн дешевле, чем потратили в оккупированном Крыму, — говорится в материале.

Это не единственная проблемная дорога в Крыму. Недавно начала проседать трасса Таврида, а вместе с ней — тротуар рядом с трассой и заборы местных жителей.

— Ширина проседания 3 м и длина 5 м. Автомобили на этом провале прыгают на скорости 90 км в час. Вы попадаете в эту волну, выходит подобно трамплину, и можно очень легко потерять управление, – отмечает крымский блогер Евгений Щепинский.

В рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка по итогам 2019−2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине.