На Великому будівництві в Україні такого не допускають: в окупованому Криму обвалюються нові дороги

Об’їзну трасу Сімферополя Дубки – Левадки, на які місцеві жителі чекали роками, побудували з порушенням технології.

В результаті під покриттям траси, яку відкрили всього два роки тому, уже почав обвалюватися асфальт та ґрунт. Про це повідомляють Крим.Реалії.

Зі схилів по обидва боки траси сповз ґрунт, а вздовж траси утворюються або ями, або провали, крізь які проступають ємності для водозабору. За словами ексміністра ЖКГ Криму у 2010-2011 роках Миколи Порицького, дорога руйнується через дешеві матеріали та порушену технологію будівництва.

– Ущільнення насипних ґрунтів не зроблено у повному обсязі, як має бути. Якщо потрібно катком пройтися асфальтом або ущільнити ґрунт, пройти потрібно 50 разів катками по 10-15 т, потужними катками з вібраторами. Цього не робили, швидше за все, – пояснює Порицький.

При цьому труби, що стирчать на узбіччі на місці зсувів, – це водозабори, які не забетонували як слід.

– У нас (в Україні – ред.) зараз на Великому будівництві такого не допускають. Я часто мотаюся Україною, і саме ті водостоки. Це неправильно зроблено, технологічно неправильно. Бетонні блоки, плити, бордюри їх просто позмивало. Тобто, бетону там практично немає. На чому це трималося? – каже ексміністр.

На будівництво 9-кілометрової траси Дубки – Левадки витратили понад 6 млрд рублів, це близько 2,2 млрд грн. А покриття, на яке дали гарантію 8 років, не прослужило й половини обіцяного терміну.

Для порівняння, Укравтодор на будівництво 1 км дороги першої категорії витрачає 170 млн грн.

– Виходить, об’їзну Сімферополя українське підприємство збудувало б приблизно за 1 млрд 530 млн. І це на 670 млн грн дешевше, ніж витратили в окупованому Криму, – йдеться у матеріалі.

І це не єдина проблемна дорога у Криму. Нещодавно почала просідати траса Таврида, а разом із нею – тротуар поряд із трасою та паркани місцевих жителів.

– Ширина просідання 3 м та довжина 5 м. Автомобілі на цьому провалі стрибають на швидкості 90 км на год. Ви потрапляєте в цю хвилю, виходить подібно до трампліну, і можна дуже легко втратити управління, – зазначає кримський блогер Євген Щепинський.

У межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво за підсумками 2019−2021 років планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні.