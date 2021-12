Мусорная гонка и безумная популярность: как Переяславская школа научилась зарабатывать на мусоре

Во многих городах и селах Украины инициаторами чистой среды стали школы, которые присоединились к проекту Zero Waste School, начатом Klitschko Foundation при поддержке Фонда Coca-Cola. В рамках этого экологического проекта команды, состоящие из учеников и учителей, учатся налаживать раздельный сбор отходов, применять возможности их переработки, зарабатывать на собранном вторсырье и делать свои общины свободными от мусора.

Ранее проект проходил в формате многодневных тренингов для команд от участвовавших школ, а теперь, в связи с карантином, обучение проходит в диджитал-формате.

После окончания учебы школы остаются на контакте с Zero Waste School, делятся своими кейсами, получают консультации и работают как крупное всеукраинское экологическое сообщество. Более того, в рамках проекта школы могут получить полезные девайсы, которые помогают вывести сбор мусора в школах на новый уровень.

Школа №3 города Переяслав Киевской области превратилась в экологическую ячейку, где учителя, ученики и их родители с умом относятся к сортировке мусора. Более того, там уже научились не просто экологически мыслить и делать свой город чище, а нашли способы, как зарабатывать на отходах.

Обо всех тонкостях и сложностях реализации экологического проекта на базе школы Фактам ICTV рассказала учительница биологии Людмила Дяченко.

По ее словам, школа сделала свой экологический выбор в далеком 2013 году. Началось все с контейнера для батареек в коридоре. Она подчеркнула, что экологические инициативы активно поддерживаются в ее школе.

Впоследствии экологическое движение в учебном заведении только набирало обороты. В 2018 году стало известно о проекте Zero Waste School, который реализуется Klitschko Foundation при поддержке Фонда Coca-Cola.

Однако тогда школа не вошла в перечень образовательных учреждений, которые могли пройти обучение.

– Мы добивались участия в этом проекте два года. В 2018 году пройти не удалось, но мы не опустили руки, а наоборот, стали больше сортировать, проводить активную работу. И это даже не ради проектов, а просто мы этим болеем, в хорошем смысле, — убеждает Людмила.

Для тех, кто не знает: Zero Waste School – это проект, в котором приняли участие сотни школ в Украине. В рамках программы школы проходят отбор, а лучшие участники могут присоединиться к образовательным занятиям, где специалисты делятся кейсами и идеями: как сортировать мусор, как перерабатывать, куда его направлять дальше и другое. Команда от школы состоит из четырех человек: директор, учитель и три подростка. В этом году мероприятие проходит в диджитал-формате из-за пандемии коронавируса.

— Чтобы принять участие в проекте, мы сняли видео о том, как реализуем экологические инициативы в школе, заполнили форму и отправили в режиме онлайн, — объяснила Людмила Дяченко.

В 2019 году Переяславская школа попала в перечень 100 участников.

— По результатам Zero Waste School мы представляли отчет организаторам проекта, в котором описывали свою деятельность, добавили фото и публикации из СМИ. В результате мы попали в список победителей, в котором было 25 школ, — рассказала педагог.

Мусорная гонка и безумная популярность: как Переяславская школа научилась зарабатывать на мусоре / 2 фотографии

Тогда заведение получило в подарок от Zero Waste School крайне необходимый при раздельной сортировке пресс для пластика. Это довольно полезная вещь, ведь она позволяет спрессовывать пластиковые бутылки, которые в результате будут занимать гораздо меньше места. А это помогает в его хранении и транспортировке.

Экологическое движение в Переяславской школе росло с годами. Дяченко делится, что не стоит хвататься сразу за все идеи. Самое главное – это системная работа.

Например, начните с макулатуры, ведь школа — уж точно клондайк для такой инициативы.

— Мы начали с батареек, а затем перешли на бумагу. Мы тогда объявили акцию Бумажный бум. Решили посмотреть, сколько мы с детьми сможем собрать. В результате только через две недели набежала тонна бумаги, а у нас небольшая школа, всего 320 учеников, — отметила учительница.

Вот тогда решили сделать сбор бумаги централизованным под эгидой акции Пожиратели бумаги. Это обычные коробки, стоящие в каждом классе. В Переяславской школе их декорировали кто как захотел. Например, на одной красуется надпись Накорми меня.

— В некоторых классах уже стоят контейнеры по сбору бумаги, которые нам дала ОО Украина без мусора. Также городской совет нам выделил несколько картонных контейнеров. Мы убедились, что мусор – это не что-то грязное. Мы учим детей, что перед тем, как принести из дома банку, ее следует помыть, — добавила Дяченко.

Также педагог подчеркнула, что не стоит экологическую тему мусолить в лекционных залах, лучше детям устроить интерактив. Поэтому, кроме рассказа о сортировке мусора, вторичном сырье, в школе проводят Мусорную гонку.

– Дети делятся на две команды, которым во время эстафет дают разные интересные задачи. Например, сортировка мусора. Команды получают разные коробки из-под конфет или чая, а они за короткое время должны подготовить их к переработке. Если это коробка, ее следует сжать, отделить все пленки и другие небумажные элементы, а затем помещать в контейнер. Если это бутылки, необходимо открутить крышечку, сжать или скрутить, закрутить крышечку и поместить в другой контейнер для пластиковых бутылок, – рассказала Людмила Дяченко.

Кроме того, она отметила, что такие интересные соревнования следует проводить постоянно и системно, иначе есть риск угасания инициативности.

Учительница также поделилась экофишками, помогающими лучше привлечь детей к инициативам.

Сбор бутылок

В Переяславской школе приобрели обычную водопроводную трубу диаметром 12 сантиметров, один конец которой торчит на улице, а другой ведет к контейнеру в подвале. Детям просто нравится бросать бутылки именно в эту трубу. По словам учительницы, первые несколько дней после установки они туда постоянно бегали, а контейнер наполнялся за считанные часы.

Сбор металлических банок

Чтобы отличить упаковку из черного металла от других металлических банок, закрепите магнит на контейнере. Каждый желающий тогда самостоятельно сможет проверить, у него в руках именно черный или цветной металл, ведь перерабатываются они на разных предприятиях.

Сбывает школа отсортированный мусор местным предпринимателям. Хотя это небольшие деньги, но Переяславской школе №3 это помогло установить новую систему оповещения. Поэтому теперь у них автоматизированный звонок, музыка на переменах и собственное радио.

– В этой системе можно менять звук звонка. Например, к новогодним праздникам будут раздаваться рождественские колокольчики, — рассказала Людмила.

В общем, Людмила Дяченко и Переяславская школа показывают, что экологический образ жизни — это не так уж сложно или дорого, а ваш сознательный выбор может сделать лучше жизнь по меньшей мере вашего сообщества.

Истории наших героев доказывают, что украинское общество готово брать ответственность за окружающую среду. Более того, именно новые поколения становятся движущей силой в этой сфере. Однако у нас до сих пор нет четкой государственной программы и системы, которая регулировала бы переработку мусора.

По кабинетам Верховной Рады гуляют сразу несколько законопроектов, призванных изменить ситуацию. Однако нардепы никак не сядут за их рассмотрение. К примеру, законопроект №3091 Об экологическом контроле. Он должен установить контроль за предприятиями, которые должны будут заниматься не только производством, например, пластиковых бутылок, но и их переработкой. Этот проект закона прописан, опираясь на международный опыт. Будем надеяться, что народные избранники таки вернутся к его рассмотрению, ведь Украина в рамках соглашения об ассоциации с ЕС должна внедрять экореформирование.

Zero Waste School 2021

25 ноября 2021 года стартовал новый курс Zero Waste School. В настоящее время школьники и учителя могут подать свои заявки, чтобы принять участие в новом цикле обучения сортировке и переработке мусора. Участники Zero Waste School 2021 смогут пройти обучение на проекте, призванном ввести культуру сортировки отходов в школах и общинах и популяризировать экодружественный образ жизни. Также спикеры расскажут, как составить план собственного экопроекта. В рамках принципов Zero Waste School учеников и учителей научат привлекать финансирование и многое другое.

В целом проект в 2021 году продлится с 25 ноября по 26 декабря.