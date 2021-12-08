Борются с фейками и манипуляциями: как ICTV и СТБ противодействуют информвойне

Генеральный продюсер проектов Гражданская оборона и Антизомби на телеканале ICTV Оксана Дыхнич, шеф-редактор программы Гражданская оборона Андрей Богуш, пресс-секретарь президента Украины (1994-2005 годов) Леонида Кучмы, военный корреспондент Дарка Олифер и главный редактор и ведущий программы Вікна- новини на телеканале СТБ Владимир Павлюк рассказали, как противодействуют информационной войне России против Украины.

Они посетили Национальную академию СБУ, где пообщались с курсантами и сотрудниками. Ректор академии Андрей Черняк отметил, что упомянутые информационные проекты способствуют возвращению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

– Мы рады приветствовать в Академии СБУ медиаэкспертов, которые с самого начала гибридной войны системно противодействуют информационной агрессии России против нашего государства. Служба безопасности Украины также активно борется с российскими информационными операциями и фейками, направленными на манипуляцию и дестабилизацию ситуации в нашей стране. И это наша общая борьба, – добавил он.

Об идее создания русскоязычных проектов Гражданская оборона и Антизомби, разной целевой аудитории и ее особенностях рассказала Оксана Дыхнич. Она отметила, что эти программы пользуются большой популярностью не только в Украине, 20% зрителей – из РФ:

— Основная задача программ – максимально показать людям, что “русский мир” – это совсем не “сладкая конфета”, как это подают российские пропагандистские каналы, — объяснила Оксана Дыхнич.

Отдельное внимание медийщики сосредоточили на важности сотрудничества СМИ с правоохранительными и силовыми ведомствами при работе над подобными проектами.

– В первые месяцы войны было очень сложно договориться о съемке в районе проведения АТО. Было огромное сопротивление. Сейчас ситуация поменялась. Сотрудничество между медиа и СБУ, ССО, ВСУ – это дорога с двусторонним движением. Должно быть взаимное желание общаться, – отметила военный корреспондент Дарка Олифер.

Также участники встречи обсудили, как изменился процесс фактчекинга в условиях постоянных вбросов фейков, нужно ли отвечать контрпропагандой на пропаганду, сколько эфира должно быть отведено на военную тематику и какова популярность новостей сегодня.

Владимир Павлюк развенчал миф о том, что украинцы не смотрят новости. Наоборот, в Украине новости входят в топ-программ по популярности, просто каналов коммуникации и экранов стало больше. Отвечая на вопросы курсантов по поводу информационной агрессии, главный редактор программы Вікна-новини отметил, что нарративы России не изменились: их каналы и дальше транслируют злобу и ненависть в адрес Украины.

Как создать коммерческий продукт на социальную проблематику с высокими рейтингами, рассказал редактор программы Гражданская оборона Андрей Богуш.

— Это искусство – создать материал, который будет интересен миллионам людей, живущим в разных городах и имеющим разные интересы. Мы делаем проект на военную тематику, успешно конкурирующий с развлекательными ток-шоу, сериалами. С 2014 года мы показываем, что такое война, как люди живут под обстрелами на Донбассе, развенчиваем российскую ложь и фейки, — подчеркнул он.

Руководство академии и медиаэксперты договорились о продолжении сотрудничества в этом направлении, в частности, о проведении тренингов и практикумов для молодежи академии.

Источник: Национальная академия СБУ

Фото: Национальная академия СБУ