Борються з фейками та маніпуляціями: як ICTV та СТБ протидіють інформвійні

Генеральна продюсерка проектів Гражданская оборона та Антизомбі на телеканалі ICTV Оксана Дихнич, шеф-редактор програми Гражданская оборона Андрій Богуш, прес-секретарка президента України (1994-2005 років) Леоніда Кучми, військова кореспондентка Дарка Оліфер та головний редактор і ведучий програми Вікна-новини на телеканалі СТБ Володимир Павлюк розповіли, як протидіють інформаційній війні Росії проти України.

Вони завітали до Національної академії СБУ, де поспілкувалися з курсантами та співробітниками. Ректор академії Андрій Черняк зазначив, що згадані інформаційні проекти сприяють поверненню тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму.

– Ми раді вітати в Академії СБУ медіаекспертів, які від початку гібридної війни системно протидіють інформаційній агресії Росії проти нашої держави. Служба безпеки України також активно бореться з російськими інформаційними операціями та фейками, націленими на маніпуляцію та дестабілізацію ситуації в нашій країні. І це наша спільна боротьба, – додав він.

Про ідею створення російськомовних проектів Гражданская оборона та Антизомбі, різні цільові аудиторії та її особливості розповіла Оксана Дихнич. Вона зазначила, що ці програми користуються значною популярністю не лише в Україні, 20% глядачів – із РФ:

– Основне завдання програм – максимально показати людям, що “русский мир” – це зовсім не “солодка цукерка”, як це подають російські пропагандистські канали, – пояснила Оксана Дихнич.

Окрему увагу медійники зосередили на важливості співпраці ЗМІ із правоохоронними та силовими відомствами під час роботи над такими проектами.

– У перші місяці війни було дуже складно домовитися про знімання в районі проведення АТО. Був величезний супротив. Зараз ситуація змінилась. Співпраця між медіа і СБУ, ССО, ЗСУ – це дорога з двостороннім рухом. Має бути обопільне прагнення спілкуватися, – зауважила військова кореспондентка Дарка Оліфер.

Також учасники зустрічі обговорили, як змінився процес фактчекінгу в умовах постійних вкидів фейків, чи треба відповідати контрпропагандою на пропаганду, скільки ефіру має бути відведено на воєнну тематику і яка популярність новин сьогодні.

Володимир Павлюк розвіяв міф про те, що українці не дивляться новини. Навпаки, в Україні новини входять у топ-програм за популярністю, просто каналів комунікації та екранів стало більше. Відповідаючи на запитання курсантів щодо інформаційної агресії, головний редактор програми Вікна-новини зазначив, що наративи Росії не змінились: їхні канали й далі транслюють злість та ненависть на адресу України.

Як створити комерційний продукт на соціальну проблематику із високими рейтингами, розповів редактор програми Гражданская оборона Андрій Богуш.

– Це мистецтво – створити матеріал, що буде цікавим мільйонам людей, які живуть в різних містах, мають різні інтереси. Ми робимо проект на військову тематику, який успішно конкурує з розважальними ток-шоу, серіалами. З 2014 року ми показуємо, що таке війна, як люди живуть під обстрілами на Донбасі, розвінчуємо російську брехню та фейки, – зауважив він.

Керівництво академії та медіаексперти домовились про продовження співпраці у цьому напрямі, зокрема про проведення тренінгів та практикумів для молоді академії.

Джерело: Національна академія СБУ

Фото: Національна академія СБУ