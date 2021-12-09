В четверг 9 декабря объединенный актив инвесторов недостроенных ЖК инициировал проведение митинга на Крещатике.

Цель мероприятия – побудить депутатов Киевгорсовета поддержать проект О решении социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах в соответствии с меморандумом от 7 апреля 2021 года.

Представители 11 тыс. семей инвесторов обанкротившегося банка Аркада собрались под стенами КГГА, чтобы привлечь к ситуации внимание власти, СМИ и общественности.

Представители также хотели напомнить депутатам Киевсовета о положениях меморандума, подписанного 7 апреля 2021 года, согласно которым Киевсовет гарантировал достройку ЖК Эврика и ЖК Патриотика за 10% дохода от застройки 176 га массива Осокорки-Центральные.

Заметим, проект О решении социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК Эврика, ЖК Патриотика и ЖК Патриотика на озерах согласно меморандуму от 7 апреля 2021 года был зарегистрирован в Киевском городском совете 7 декабря этого года и обнародован на официальном сайте мэрии.

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23386

Документ призван способствовать реализации меморандума, подписанного 7 апреля 2021 года представителями 12 сторон.

Среди них — объединение инвесторов ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Владислава Молчанова как модератор решения социальной проблемы на базе ГО Центр защиты киевлян, МВД, Минрегион, СБУ, КГГА как исполнительный орган Киевского городского совета.

А также девелопер Stolitsa Group, имеющий соответствующий экспертный опыт и способный реализовать достройку на объектах Аркады.

Согласно меморандуму, Киевсовет обязался принять необходимые меры по принятию решения о продлении договоров аренды земельных участков площадью 176 га на жилом массиве Осокорки-Центральные, где будет возводиться ЖК Патриотика на озерах.

Эти участки не являются охраняемой зоной ландшафта или зеленой зоной. Согласно действующему генплану столицы, эта земля является территорией жилой застройки, что подтверждено соответствующим решением Верховного Суда.

Застройка этой территории является единственным ранее предложенным и гарантированным государством, в соответствии с положениями меморандума, источником генерирования финансов для достройки ЖК Эврика и ЖК Патриотика.

Следовательно, зарегистрированный в Киевсовете 7 декабря проект О решении социального вопроса предусматривает, что Секретариат КМР, КГГА и их структурные подразделения должны принять организационно-правовые и процессуальные меры для обеспечения достройки и передачи квартир инвесторам трех ЖК.

Чтобы отстоять единственный возможный на сегодняшний день источник финансирования достройки и свое право получить законное жилье и побудить столичных депутатов поддержать проект решения №08/231-4403/ПР от 07.12.2021 г. согласно меморандуму, представители актива инвесторов утром 9 декабря инициировали автомитинг и ходьбу к зданию Киевского городского совета на Крещатике.

— Мы вынуждены прибегать к громким акциям, чтобы привлечь внимание общества и власти к нашей кризисной ситуации. Мы не позволим чиновникам отобрать у нас единственный, гарантированный государством источник получения средств для завершения строительства и убить все наши усилия, направленные на достройку наших квартир, — подчеркнули инвесторы.

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После акции возле мэрии митингующие отправились к ул. Лаврской, где находится офис политсилы Европейская Солидарность.

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