У четвер 9 грудня об’єднаний актив інвесторів недобудованих ЖК ініціював проведення мітингу на Хрещатику.

Мета заходу — спонукати депутатів Київміськради підтримати проект рішення про розв’язання соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК Еврика, Патріотика та Патріотика на озерах відповідно до меморандуму від 7 квітня 2021 року.

Представники 11 тис. сімей інвесторів збанкрутілого банку Аркада зібралися під стінами КМДА, аби привернути до ситуації увагу влади, ЗМІ та громадськості.

Представники також хотіли нагадати депутатам Київради про положення меморандуму, підписаного 7 квітня 2021 року, згідно з якими Київрадою було гарантовано добудову ЖК Еврика та ЖК Патріотика за 10% доходу від забудови 176 га масиву Осокорки-Центральні.

Зауважимо, проект рішення Про розв’язання соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК Еврика, ЖК Патріотика та ЖК Патріотика на озерах згідно з меморандумом від 7 квітня 2021 року був зареєстрований у Київській міській раді 7 грудня цього року та оприлюднений на офіційному сайті мерії.

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23386

Документ покликаний сприяти реалізації меморандуму, підписаного 7 квітня 2021 року представниками 12 сторін.

Серед них — об’єднання інвесторів ЖК Еврика, Патріотика та Патріотика на озерах, Фонд гарантування вкладів фізосіб, Владислава Молчанова як модератор розв’язання соціальної проблеми на базі ГО Центр захисту киян, МВС, Мінрегіон, СБУ, КМДА як виконавчий орган Київської міської ради.

А також девелопер Stolitsa Group, який має відповідний експертний досвід та здатен реалізувати добудову в об’єктах Аркади.

Згідно з меморандумом, Київрада зобов’язалася вжити необхідних заходів щодо прийняття рішення про продовження договорів оренди земельних ділянок площею 176 га на житловому масиві Осокорки-Центральні, де буде зводитися ЖК Патріотика на озерах.

Ці ділянки не є зоною ландшафту, що охороняється, чи зеленою зоною. Згідно з чинним генпланом столиці, ця земля є територією житлової забудови, що підтверджено відповідним рішенням Верховного Суду.

Забудова цієї території наразі є єдиним раніше запропонованим та гарантованим державою, у відповідності положень меморандуму, джерелом генерування фінансів для добудови ЖК Еврика та ЖК Патріотика.

Відтак зареєстрований у Київраді 7 грудня проект рішення про розв’язання соціального питання передбачає, що Секретаріат КМР, КМДА та їхні структурні підрозділи мають вжити організаційно-правових та процесуальних заходів для забезпечення добудови та передачі квартир інвесторам трьох ЖК.

Аби відстояти єдине можливе на сьогодні джерело фінансування добудови та своє право отримати законне житло та спонукати столичних депутатів підтримати проект рішення №08/231-4403/ПР від 07.12.2021 р. згідно з меморандумом, представники активу інвесторів уранці 9 грудня ініціювали автомітинг і пішу ходу до будівлі Київської міської ради на Хрещатику.

– Ми змушені вдаватися до гучних акцій, щоб привернути увагу суспільства та влади до нашої кризової ситуації. Ми не дозволимо чиновникам відібрати у нас єдине, гарантоване державою джерело отримання коштів для завершення будівництва та вбити всі наші зусилля, спрямовані на добудову наших квартир, — наголосили інвестори.

https://m.facebook.com/ArkadaInvestors/

Після акції біля мерії мітингарі вирушили до вул. Лаврської, де розташований офіс політсили Європейська Солідарність.

Люди хочуть почути позицію голови партії Петра Порошенка, чому його партійці блокують голосування за проект у Київраді.