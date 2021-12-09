Тарифы на распределение (доставку) газа на следующий год регулятор утверждает ежегодно в декабре. Но пока никаких решений об их повышении не принимали.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

— Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждает только экономически обоснованные тарифы, которые соответствуют интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей. Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) существенно повысить тарифы на распределение природного газа останутся намерениями, – заверил он.

Ростислав Шурма добавил, что даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине должна составлять 6-7%.

На днях Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обнародовала проекты решений по утверждению тарифов на распределение (доставку) газа в 2022 году.

Согласно документам, с 1 января 2022 года доставка газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%. Однако тарифы будут расти неоднородно: расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона.

По информации НКРЭКУ, наибольший тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС) – должен получить ООО Газпостачсервис (Винницкая область). Меньше всего предлагают за доставку Киевгаза – всего 38 коп. за кубометр (с НДС).

Однако эти цифры еще не окончательные и могут быть откорректированы после открытых обсуждений, запланированных на 13-15 декабря.