С 1 января 2022 года распределение газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%.

Об этом свидетельствуют проекты решений по утверждению тарифов на распределение (доставку) газа в 2022 году профильного регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В проектах решений говорится, что с 1 января 2022 года доставка газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%. Однако тарифы будут расти неоднородно: расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона.

Кроме того, на размер тарифа влияет количество потребителей и размер расходов для устойчивого функционирования газораспределительных систем.

По данным НКРЭКУ, наибольший тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС) должно получить ООО Газпостачсервис (Винницкая область). Меньше всего предлагают за доставку Киевгаза – всего 38 коп. за кубометр (с НДС).

Однако эти цифры еще не окончательны и могут быть откорректированы после открытых обсуждений, запланированных на 13-15 декабря. К обсуждению привлекут общественность, специалистов и представителей облгазов.

После всех замечаний и предложений, подготовленные к принятию проекты постановлений обнародуют на официальном сайте НКРЭКУ. Только после этого регулятор примет окончательное решение, какими будут новые тарифы на распределение голубого топлива.

В НКРЭКУ отмечают, что корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов. Кроме того, регулятор пообещал проверить заявки облгазов на предмет манипуляций.

Чтобы рассчитать ежемесячную плату за распределение газа, следует взять за основу объем потребления газа в течение предыдущего года. Сумму кубометров газа, потребленного за год, следует умножить на тариф на распределение. Далее полученный результат делят на 12 равных платежей, которые и платят ежемесячно в течение года.

Цены на газ в декабре

По данным центра ГазПравда, цены на газ в декабре колеблются от 7,799 до 13,5 грн за кубометр. В то же время более 30 компаний установили цену ниже 8 грн за кубометр голубого топлива.

Самый низкий ценник предложила компания Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн за кубометр, а самый высокий – Херсонская областная энергоснабжающая компания (13,5 грн за кубометр).

Источник: НКРЭКУ, ГазПравда