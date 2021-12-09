Тарифи на розподіл (доставку) природного газу на наступний рік регулятор затверджує щороку в грудні. Але наразі жодних рішень про їхнє підвищення не ухвалювали.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

– Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затверджує лише економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів. Наміри окремих операторів газорозподільчих мереж (облгазів) суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу залишаться намірами, – запевнив він.

Ростислав Шурма додав, що навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому в Україні повинно становити 6-7%.

Днями Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила проекти рішень щодо затвердження тарифів на розподіл (доставку) газу в 2022 році.

Згідно з документами, з 1 січня 2022 року доставка газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. Проте тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону.

За інформацією НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) – має отримати ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька область). Найменше пропонують за доставку Київгазу – лише 38 коп. за кубометр (з ПДВ).

Проте ці цифри ще не остаточні, їх можуть корегувати після відкритих обговорень, що заплановані на 13-15 грудня.