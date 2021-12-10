З 10 грудня українці мають платити за прозорі пластикові пакети у супермаркетах. Раніше їх можна було безкоштовно взяти в овочевих відділах і на касах.

Факти ICTV дізналися, як покупці реагують на нововведення уряду та які ціни на пакети встановили у столичних магазинах та супермаркетах.

Журналістка Фактів ICTV Наталія Кулик розповіла, що у київських гіпермаркетах Metro вартість одного пластикового пакету становить 1,5 грн.

– Ви можете придбати біорозкладний пакет для фасування, 130х470 за ціною 1,5 грн з ПДВ/шт., – йдеться в оголошеннях всередині магазину.

За словами журналістки, люди шоковані ціною, проте все ж пакети купують, оскільки в них є необхідність.

– Люди беруть. Звісно, шоковані звісно ціною, але мирно купують. Не скандалять дуже, кажуть, що психологічно краще, коли ціну кульків закладали б у товар, – зазначила вона.

За даними українських ЗМІ, в Одесі вартість одного прозорого пластикового пакету у супермаркетах Сільпо коштує 10 копійок, а в АТБ – 9 копійок.

Поки Кабінет міністрів не погодив мінімальну ціну на вартість пластикових пакетів у супермаркетах, тому мережі магазинів зараз можуть на власний розсуд встановлювати їхню вартість.

Обмеження обігу пластикових пакетів

Влітку Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Наразі почав діяти перший етап нововведень, зазначених у документі.

Згідно з законом, заборона поки не стосується надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса. За порушення законодавства передбачений штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.