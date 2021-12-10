Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів для охорони кордону з повітря

Державна прикордонна служба України закупила 60 сучасних дронів загальною вартістю майже 50 млн грн. Безпілотні літальні апарати допомагатимуть з повітря охороняти кордони.

За даними Держприкордонслужби, вже отримали вісім комплексів (24 дрони) із найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 комплексів (36 безпілотників) за державним оборонним замовленням мають отримати до кінця 2021 року.

– Держприкордонслужба ефективно захищає український кордон, реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО. Сучасна техніка суттєво допомагає в охороні державного кордону, не залишаючи навіть мізерних шансів порушникам, – йдеться у повідомленні установи.

Дрони можуть здійснювати повітряний моніторинг для виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснювати фото та відеофіксацію виявлених правопорушень.

У складі кожного комплексу є три дрони DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Безпілотники мають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійні камери та лазерні далекоміри.

Система укомплектована автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета. Безпілотники можна використовувати у радіусі до 15 км вдень та вночі, оскільки вони мають оптичні та тепловізійні камери.