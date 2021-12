Образовательное приложение за два дня – запорожская школьница победила на конкурсе STEM is FEM

17-летняя школьница из Запорожья Дарья Ковган заняла первое место на техническом конкурсе учебного модуля ІТ: eLearning от благотворительного образовательного проекта STEM is FEM.

Девушка разработала самый лучший прототип учебного приложения.

Задачей конкурса было разработать прототип образовательного цифрового продукта – веб-сайта или приложения. Девушка провела опрос и обнаружила, что большинство школьников испытывают проблемы с подготовкой к ВНО.

Именно они стали основной целевой аудиторией мобильного приложения Easy Subjects. Вымышленная программа учит алгебре и геометрии.

— Суть программы: к каждому алгебраическому правилу подобрана веселая картинка или минигра, объясняющая материал доступным языком. Затем учащийся вспоминает любой термин, ассоциируя его с рисунком. Что касается геометрии – самое главное научиться представлять фигуры в пространстве и ощущать фигуру. В программе Easy Subject можно уменьшить или увеличить объемную фигуру, посмотреть на нее сверху и снизу, зайти внутрь и рассмотреть внимательно, — пояснила Дарья.

За первое место девушка получила приз – планшет Apple iPad 128Gb, ​​$200 депозита на обучение на платформе Preply и личную встречу с соучредителями компании в киевском офисе.

Член жюри, Product Designer компании-партнера модуля Preply, Вирджиния де Коломбани отметила, что девушки показали очень высокий уровень навыков и скорости обучения. На усвоение технологии и создание прототипа у них было всего неполных два дня.

— Мы были приятно удивлены тем, что увидели, и очень гордимся девушками. То, что они проделали так много работы за столь короткое время и с такими ограниченными ресурсами — действительно впечатляет, — поделилась де Коломбани.

Второе место поделили между собой Нелли Тарапата из Днепра, Татьяна Шаповал из Южноукраинска и Влада Садова из села Богатыровка Запорожской области.

Идеями девушек были соответственно: приложение, превращающее онлайн-обучение в игру; приложение по профориентации на основе тестовых вопросов; приложение, позволяющее максимально удобно пользоваться таблицами и другими справочными материалами при обучении.

Все три девушки получили депозиты на $200 для изучения иностранных языков с преподавателями Preply, а также книги с личными пожеланиями от команды компании.

– Технические конкурсы позволяют не только закрепить на практике полученные на модуле теоретические знания. Это хороший индикатор того, насколько каждой девушке нравится разбираться в той или иной теме, насколько хорошо она ее овладела и какие навыки еще нужно улучшить, — отметил инициатор STEM is FEM, основатель украинской технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Конкурс состоялся в рамках бесплатного обучающего модуля ІТ: eLearning, посвященного информационным технологиям в онлайн-образовании.

В течение двух дней представительницы IT-отрасли знакомили школьниц с особенностями своей работы, рассказывали о самых перспективных направлениях развития индустрии, проводили воркшопы по созданию цифровых обучающих проектов.

Модуль имплементировали при поддержке гранта The girls’ fund от международной организации We Are Purposeful, культивирующей женское лидерство и участвующей в глобальной кампании UN Women Поколения равенства.

Отметим, STEM is FEM — благотворительная образовательная инициатива, популяризирующая технические специальности среди украинских старшеклассниц.

Чтобы заинтересовать и вдохновить юных айтовцев, STEM is FEM проводит бесплатные образовательные мероприятия: вебинары, мастер-классы, воркшопы и обучающие модули.

Следить за анонсами событий проекта можно на сайте STEM is FEM или официальных страницах в Facebook и Instagram.