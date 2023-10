Освітній додаток за два дні – запорізька школярка перемогла на конкурсі STEM is FEM

17-річна школярка із Запоріжжя Дар’я Ковган посіла перше місце на технічному конкурсі навчального модуля ІТ: eLearning від благодійного освітнього проекту STEM is FEM.

Дівчина розробила найкращий прототип навчального застосунку.

Завданням конкурсу було розробити прототип освітнього цифрового продукту – вебсайту або застосунку. Дівчина провела опитування та виявила, що більшість школярів мають проблеми з підготовкою до ЗНО.

Зараз дивляться

Саме вони стали основною цільовою аудиторією її мобільного застосунку Easy Subjects. Вигадана програма навчає алгебри та геометрії.

– Суть програми: до кожного алгебраїчного правила підібрана весела картинка або мінігра, які пояснюють матеріал доступною мовою. Потім учень згадує будь-який термін, асоціюючи його з малюнком. Що стосується геометрії — найголовніше навчитися уявляти фігури в просторі і відчувати фігуру. В програмі Easy Subject можна зменшити або збільшити об’ємну фігуру, подивитися на неї згори й знизу, зайти всередину та уважно роздивитися, — пояснила Дар’я.

За перше місце дівчина отримала приз — планшет Apple iPad 128Gb, $200 депозиту на навчання на платформі Preply та особисту зустріч зі співзасновниками компанії у київському офісі.

Членкиня журі, Product Designer компанії-партнера модуля Preply, Вірджинія де Коломбані зазначила, що дівчата показали дуже високий рівень навичок та швидкості навчання. На засвоєння технології та створення прототипу в них було лише неповних два дні.

– Ми були приємно вражені тим, що побачили, та дуже пишаємося дівчатами. Те, що вони зробили так багато роботи за такий короткий час і з такими обмеженими ресурсами — дійсно вражає, — поділилася де Коломбані.

Друге місце поділили між собою Неллі Тарапата із Дніпра, Тетяна Шаповал із Южноукраїнська та Влада Садова із села Богатирівка Запорізької області.

Ідеями дівчат були відповідно: додаток, що перетворює онлайн-навчання на гру; додаток з профорієнтації на основі тестових запитань; застосунок, що дозволяє максимально зручно користуватися таблицями та іншими довідковими матеріалами під час навчання.

Усі троє дівчат отримали депозити на $200 для вивчення іноземних мов із викладачами Preply, а також книги з особистими побажаннями від команди компанії.

– Технічні конкурси дозволяють не лише закріпити на практиці отримані на модулі теоретичні знання. Це хороший індикатор того, наскільки кожній дівчині насправді подобається розбиратися в тій чи іншій темі, наскільки добре вона її опанувала і які навички ще треба покращити, — зауважив ініціатор STEM is FEM, засновник української технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Конкурс відбувся в рамках безкоштовного навчального модуля ІТ: eLearning, присвяченого інформаційним технологіям в онлайн-освіті.

Протягом двох днів представниці IT-галузі знайомили школярок з особливостями своєї роботи, розповідали про найперспективніші напрямки розвитку індустрії, проводили воркшопи зі створення цифрових навчальних проектів.

Модуль імплементували за підтримки гранту The girls’ fund від міжнародної організації We Are Purposeful, що культивує жіноче лідерство та бере участь у глобальній кампанії UN Women Покоління рівності.

Зазначимо, STEM is FEM — благодійна освітня ініціатива, що популяризує технічні спеціальності серед українських старшокласниць.

Аби зацікавити та надихнути юних айтівців, STEM is FEM проводить безкоштовні освітні заходи: вебінари, майстер-класи, воркшопи та навчальні модулі.

Слідкувати за анонсами подій проєкту можна на сайті STEM is FEM або офіційних сторінках у Facebook та Instagram.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.