Шмыгаль заверил, что тысячу гривен за вакцинацию дадут вовремя

Выплаты в размере тысяча гривен для полностью вакцинированных украинцев стартуют вовремя.

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Программа поддержки полностью вакцинированных лиц стартует с 19 декабря. На этой неделе правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя, – сказал Шмыгаль.

По его словам, этот проект будет доступен в приложении Дія, где может будет легко и быстро подать заявку.

Чтобы получить соответствующую выплату, привитым украинцам нужно будет оформить виртуальную карту в одном из банков-партнеров программы. По словам Шмыгаля, никаких взносов за это платить не нужно.

Глава правительства также пояснил, что деньги можно будет использовать для получения ряда услуг, таких как походы в кино, театр, на концерт, а также на занятия спортом и путешествия по Украине. Программа нацелена на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Напомним, о запуске программы поощрения за вакцинацию объявил президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября. Выплаты будут доступны гражданам, которые сделали по две прививки.

Изначально средства будут начисляться только через приложение Дия, однако позже появятся альтернативные способы.

Объявление о запуске этой программы вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи шутили, что указанная сумма станет компенсацией для тех, кто купил поддельный Covid-сертификат. Тем не менее, украинцы также предположили, что обещание выплат позволит повысить количество граждан, которые захотят сходить на прививку.