Шмигаль запевнив, що тисячу гривень за вакцинацію дадуть вчасно

Виплати у розмірі тисячі гривень для повністю вакцинованих українців стартують вчасно.

Відповідну заяву на своїй сторінці у Facebook оприлюднив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Програма підтримки повністю вакцинованих осіб стартує з 19 грудня. Цього тижня уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб програма запрацювала вчасно, – сказав Шмигаль.

За його словами, цей проект буде доступний у додатку Дія, де може легко і швидко подати заявку.

Щоб отримати відповідну виплату, щепленим українцям потрібно буде оформити віртуальну картку в одному з банків-партнерів програми. За словами Шмигаля, жодних внесків за це не потрібно платити.

Очільник уряду також пояснив, що гроші можна буде використати для отримання низки послуг, таких як походи в кіно, театр, на концерт, а також на заняття спортом та подорожі Україною. Програма націлена на підтримку бізнесу, який постраждав від пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, про запуск програми заохочення за вакцинацію оголосив президент України Володимир Зеленський 15 листопада. Виплати будуть доступні громадянам, які зробили по два щеплення.

Спочатку кошти нараховуватимуться лише через додаток Дія, проте пізніше з’являться альтернативні способи.

Оголошення про запуск цієї програми викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах. Деякі користувачі жартували, що ця сума стане компенсацією для тих, хто купив підроблений Covid-сертифікат. Проте, українці також припустили, що обіцянка виплат дозволить підвищити кількість громадян, які захочуть сходити на щеплення.