Министр цифровой информации Михаил Федоров сообщил, что в феврале приложение Дія запустит новые продукты. Среди них – сертификат к бустерной дозе вакцины.

– Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в приложении Дія. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат, – сказал министр.

Он также рассказал, что вакцинированные за границей украинцы уже могут получать украинский ковид-сертификат.

Для этого им достаточно обратиться к семейному врачу, но тут могут быть ньюансы.

– Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть – еще нет. Это вопрос Минздрава – они сейчас меняют нормативные документы, – сообщил Федоров.

Также, по словам министра, Минцифра уже начало выдавать сертификаты о вакцинации людям с видом на жительство в Украине.