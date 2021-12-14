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Факты / Украина / Общество

Бустерная доза вакцины: в Минцифре готовят обновление в приложение Дія

Анастасия Гевко редактор ленты
Застосунок Дія

Министр цифровой информации Михаил Федоров сообщил, что в феврале приложение Дія запустит новые продукты. Среди них – сертификат к бустерной дозе вакцины. 

Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в приложении Дія. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат, – сказал министр.

Он также рассказал, что вакцинированные за границей украинцы уже могут получать украинский ковид-сертификат. 

Для этого им достаточно обратиться к семейному врачу, но тут могут быть ньюансы.

– Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть – еще нет. Это вопрос Минздрава – они сейчас меняют нормативные документы, – сообщил Федоров.

Также, по словам министра, Минцифра уже начало выдавать сертификаты о вакцинации людям с видом на жительство в Украине.

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Источник: ЛІГА.net

Фото: УНИАН

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