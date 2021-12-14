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Факти / Україна / Суспільство

Бустерна доза вакцини: у Мінцифрі готують оновлення до програми Дія

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Застосунок Дія

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров повідомив, що у лютому додаток Дія запустить нові продукти. Серед них – сертифікат до бустерної дози вакцини.

– Як тільки почнеться масова вакцинація бустера, це позначиться у додатку Дія. Ми поки що думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що ми плодитимемо нові сутності, швидше за все, просто апгрейднем поточний сертифікат, – сказав міністр.

Він також розповів, що вакциновані за кордоном українці вже можуть отримати український ковід-сертифікат.

Для цього їм достатньо звернутися до сімейного лікаря, але тут можуть бути нюанси.

– Частина лікарів уже вносять дані про іноземну вакцинацію до реєстрів, частина – ще ні. Це питання МОЗ – вони зараз змінюють нормативні документи, – повідомив Федоров.

Також, за словами міністра, Мінцифра вже почало видавати сертифікати про вакцинацію людям із видом на проживання в Україні.

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Джерело: ЛІГА.net

Фото: УНІАН

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